Emergencias activa para este jueves alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior norte de Valencia

Una persona con un paraguas en la ciudad de València por el episodio de lluvias de la dana Alice. - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un boletín de fenómenos meteorológicos en el que ha establecido la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior norte de Valencia, que pueden ir acompañadas de granizo, para este jueves.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio comenzará sobre las 14.00 horas de este jueves y, en principio, se prolongará hasta las 21.59 horas.

Aemet señala que, en el interior norte de Valencia, se esperan que la precipitación acumulada en una hora sea de 20 litros por metro cuadrado (l/m2) y tormentas acompañadas de posible granizo.

Asimismo, la agencia meteorológica ha avanzado que en los próximos días habrá tormentas en el interior por la tarde, que pueden ser localmente fuertes, especialmente en el interior de la mitad norte.

Además, ha agregado que este miércoles ya se han registrado chubascos dispersos de corta duración en el norte de Alicante y por zonas del interior norte de Valencia y del interior de Castellón.