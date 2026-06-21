Emergencias activa el nivel amarillo por altas temperaturas en el litoral norte e interior norte de Valencia

Archivo - Un perro se refresca en una fuente. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado el aviso nivel amarillo por temperaturas máximas en el litoral norte e interior norte de la provincia de Valencia.

La Conselleria de Emergencias e Interior recomienda a la población y a los organismos responsables de la gestión de las emergencias y ayuntamientos que, ante la llegada a la Comunitat Valenciana de un episodio de altas temperaturas anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tomen precauciones para vigilar tanto a los colectivos más vulnerables, como a las zonas naturales y el posible riesgo de incendios forestales.

Según la Aemet, el episodio meteorológico comenzará este lunes 22 de junio a partir de las 13.00 horas. Se prevé que el episodio de altas temperaturas se mantendrá hasta el miércoles 24, cuando las temperaturas comenzarán a descender de forma ligera.

Por otra parte, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) también ha previsto riesgo alto de incendios forestales en gran parte de la Comunitat Valenciana.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha explicado que "se han programado vuelos diarios de vigilancia que recorrerán, preventivamente, la Comunitat Valenciana en previsión de posibles incendios forestales". Además, ha recordado que "los servicios de emergencias están prevenidos para actuar en el caso de que fuera necesario".

Ante la llegada de este escenario, la Conselleria de Emergencias e Interior ha activado el protocolo de información y recomendaciones a la población sobre los riesgos que puede ocasionar esta situación. Lasheras ha señalado que "las indicaciones están dirigidas especialmente a los colectivos más vulnerables al calor: las personas mayores, aquellas con enfermedades crónicas, quienes trabajen expuestos a altas temperaturas, así como los más pequeños".

RECOMENDACIONES

Se recomienda evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día, utilizar ropa holgada, ligera y de colores claros y protegerse la cabeza con una gorra o sombrero. En el hogar, se aconseja cerrar las persianas y bajar los toldos en las fachadas expuestas al sol, además de situarse en las zonas más frescas de la casa.

Asimismo, se insta a la población a beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; evitar el exceso de alcohol y las bebidas con mucha cafeína; y sustituir las comidas copiosas y calientes por platos fríos, frutas y verduras frescas. Durante la noche se aconseja abrir las ventanas para ventilar la casa y darse una ducha con agua templada antes de acostarse.

Lasheras ha subrayado la importancia de que los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que activen con antelación sus protocolos de actuación sociosanitarios y establezcan las medidas preventivas pertinentes en materia de incendios forestales dentro de sus respectivos ámbitos.

Por último, ha recordado que los consejos de protección civil dirigidos a la población pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).