Aemet prevé que la temperatura media en las Fogueres de Alicante 2026 será "la más alta desde que hay registros"

Hoguera de San Juan, a 21 de junio de 2026, en Alicante. - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana pronostica que la temperatura media que se registrará en las fiestas de Fogueres de Alicante 2026 será "la más alta desde que hay registros".

Ya hoy se han anotado temperaturas nocturnas "altísimas" en el litoral alicantino, sobre todo en la comarca de la Marina Baixa. Por ejemplo, la estación de la Aemet en Benidorm ha registrado una mínima de 28,9 ºC. Provisionalmente, es su mínima más alta, superando los 27,1 del 2 de agosto de 2017.

Si se tiene en cuenta el período de cinco días del 20 al 24 de junio como el de las fiestas de las Hogueras de Alicante, con los registros de ayer y de hoy y con la previsión hasta el miércoles, la temperatura media de estas fiestas de 2026 será "la más alta desde que tenemos registros".

Desde la agencia recuerdan que ya fue "extraordinaria" la media del año pasado durante Fogueres y parecía que el valor más extremo de la serie tardaría en repetirse. Sin embargo, apuntan, solo ha tenido que pasar un año para que, con los datos previstos, se rompa este récord.