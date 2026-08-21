Emergencias activa el nivel 2 del incendio de la Calderona que presenta tres puntos "peligrosos"

Incendio forestal en la Sierra Calderona - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la situación 2 de incendio que afecta al parque natural de la Sierra Calderona, originado a última hora de este jueves por un rayo en el término municipal de Segorbe (Castellón), que presenta tres puntos "calientes y peligrosos" por su potencial crecimiento y la dificultad en el acceso. Hasta el momento, ha afectado a 133 hectáreas, todas ellas del municipio de Segorbe.

Así, lo han señalado el secretario anatómico de Emergencias, Fernando Lasheras, y el jefe de bomberos del operativo, Pablo Vila, en declaraciones a los medios. En estos momentos se encuentran trabajando 30 medios terrestres y 17 medios aéreos en la extinción del incendio, que está activo. "El perímetro no está consolidado ni mucho menos", ha señalado el jefe de bomberos del operativo, que ha apuntado que la dificultad de acceso en determinadas zonas.

En ese sentido, ha explicado que se están centrando en "mitigar lo que serían las consecuencias potenciales que puede afectar todo el perímetro del incendio" con "tres prioridades de ataque". La primera el barranco encendido que se dirige hacia el pico del Águila que es una zona de "muy difícil acceso porque hay mucho humo y a los medios terrestres les está costando mucho acceder".

El segundo punto son "unos riscos altos que hay en la zona entre Gátova y Segorbe" donde es "imposible" que los medios terrestres accedan debido "a la difícil orografía". Por ello, están trabajando brigadas helitransportadas para "poder mitigar ese avance del incendio".

Al respecto, ha aclarado que a "nivel potencial el municipio de Gátova está bastante protegido" debido a la dirección del viento, que "no empuja los potenciales de crecimiento hacia allí", así como por los bancales roturados y cultivados que rodean a la población. Por ello, ha destacado que la población "está relativamente segura ahora mismo". La tercera prioridad de ataque es la cola del incendio. "Se ha tenido ahora mismo una reproducción allí bastante seria y estamos focalizados para detenerla", ha advertido.

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