Emergencias activa el procedimiento de nevadas, el plan especial de inundaciones y el plan territorial de la Comunitat

Nevadas en la zona de Torremiró - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

VALÈNCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado este martes su boletín de fenómenos meteorológicos por el paso de la borrasca Harry y ha establecido la alerta por fenómenos costeros, lluvias y vientos con lo que ha activado el procedimiento de nevadas situación cero en las comarcas de Els Ports y Baix Maestrat, el plan territorial de la Comunitat Valenciana y el Plan especial de inundaciones.

En concreto, por fenómenos costeros hay nivel naranja en el litoral de Castellón y Valencia y litoral sur de Alicante y nivel amarillo en el litoral sur de Alicante.

Asimismo, está establecido la alerta por nevadas nivel amarillo en el interior norte de Castellón y por lluvias nivel amarillo en el litoral norte de Castellón y Alicante y litoral sur de Valencia. Por último, hay alerta por vientos nivel amarillo en todo el litoral de Alicante.

Por su parte, la Delegación de Gobierno ha activado la fase de preemergencia en la Red de Carreteras del Estado. La N-232 y N-23a en Font d'en Torres (Castellón) tiene prohibido el acceso a camiones, informa la DGT.

El Consorcio de Bomberos de Castellón señala que ya está nevando en cotas altas del interior norte y ha movilizado una dotación y dos unidades bomberos forestales de la Generalitat con equipos quitanieves - salero para trabajar en carreteras desde Torremiró a Fredes.