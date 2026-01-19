Localidades valencianas refuerzan la vigilancia del litoral ante la alerta naranja por fenómenos costeros

Archivo - Imagen de archivo de medios de la Policía Local de València para vigilar playas del término municipal. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Localidades valencianas como València, Gandia y Cullera han decidido reforzar la vigilancia del litoral de sus términos municipales ante la alerta naranja por fenómenos costeros decretada por la Generalitat Valenciana en el litoral norte de su provincia, según han informado los consistorios de estas poblaciones.

En el caso de la capital valenciana, los efectivos de la Policía Local y de Protección Civil reforzarán su presencia en la fachada marítima tanto de la ciudad como en las pedanías del sur.

El consistorio de la ciudad de València ha señalado, en el comunicado en el que ha informado de esta decisión, que ante una alerta naranja por fenómenos costeros como la establecida se deben cancelar las actividades náuticas y deportivas en zona marítima.

Asimismo, ha apuntado que hay que alejarse de paseos marítimos, espigones y playas; asegurar embarcaciones y retirar velas y objetos sueltos; colocar barreras contra el oleaje; retirar mobiliario exterior en locales, terrazas y viviendas frente al mar e informarse de la evolución a través de los canales oficiales.

El Ayuntamiento de Gandia ha apuntado que la Policía Local y el personal de Servicios Básicos de esta localidad reforzarán la vigilancia en la escollera, en las zonas inundables y en las desembocaduras de barrancos y del río, especialmente en caso de lluvias intensas a las cabeceras.

Este consistorio ha comentado, en un comunicado, que ante la alerta decretada por la administración autonómica y "como medida de prevención", este mediodía se ha reunido en Gandia el Centro de Coordinación Municipal (Cecopal) con responsables políticos y técnicos del ayuntamiento, así como con la participación de la Policía Local y Protección Civil "para analizar la situación y coordinar la respuesta municipal".

La administración local de Gandia ha expuesto que tras valorar la información aportada por los técnicos, se ha decidido que la Policía Local y el personal de los Servicios Básicos reforzarán la vigilancia en las zonas ya mencionadas.

Asimismo, ha apuntado que la Autoridad Portuaria de Valencia procederá al cierre de la escollera esta tarde "para evitar la presencia de personas" en este enclave.

El Ayuntamiento de Gandia han recordado a la ciudadanía "la importancia de evitar las zonas próximas a la costa", así como que no se atraviesen caminos con riesgo de inundación y que se sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades.

El consistorio ha añadido que ante cualquier incidencia se puede llamar al teléfono de Emergencias 112 o a los números 96 287 88 00 y 092, de Policía Local. En esta línea, ha remarcado la necesidad de informarse a través de los canales oficiales de esta administración municipal, que continuará atento a la evolución del episodio meteorológico e informando de cualquier novedad, y de las superiores.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cullera ha destacado que ha activado un dispositivo preventivo para el litoral de esta localidad ante la citada alerta naranja.

El consistorio ha comentado, en un comunicado, que ante el temporal marítimo previsto, que podría provocar olas de hasta cinco metros, está reforzando la protección del litoral con barreras de arena en aquellos puntos habitualmente más vulnerables y, en especial, en las playas del sur del municipio.

Además, en esta población se han protegido infraestructuras como las torres de vigilancia del servicio de socorrismo o las pérgolas para el baño asistido con el fin de contener el agua que pueda llegar.

La administración local de Cullera ha resaltado, igualmente, que quedarán totalmente prohibidos los accesos a los espigones, tanto en la zona marítima como en la desembocadura del río Júcar, "con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía".

"RESPONSABILIDAD"

Este ayuntamiento ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad" y ha pedido también a la población que "no se acerque a las zonas costeras ni actúe con curiosidad, puesto que el fuerte oleaje puede suponer un riesgo grave para las personas".

Asimismo, ha comentado que la previsión meteorológica incluye además un aviso amarillo por lluvias, por lo que se recomienda "extremar las precauciones" también por esa causa.

Los servicios municipales de Cullera y los distintos cuerpos de seguridad y emergencias se mantendrán pendientes de la evolución del temporal e informarán puntualmente de cualquier novedad a través de los canales oficiales, ha remarcado el consistorio.

Del mismo modo, desde esta institución se ha reiterado que ante cualquier emergencia, la ciudadanía tiene que telefonear al 112 o contactar con la Policía Local.