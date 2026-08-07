Emergencias activa la situación 2 del PEIF y confina Sierra Engarcerán por un incendio forestal - CONSORCIO BOMBEROS DIPUTACIÓN CASTELLÓN

CASTELLÓ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado este viernes por la noche un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento de los vecinos de Sierra Engarcerán (Castellón) a consecuencia del humo de un incendio forestal declarado en la Vall d'Alba.

En el mensaje, se insta a permanecer en interiores, cerrar puertas, ventanas y ventilación, además de apagar el aire acondicionado y los extractores.

Emergencias, además, ha ordenado el desalojo preventivo de algunas masías y ha establecido la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), según ha informado el 112.

El incendio se ha declarado este viernes por la tarde en Vall d'Alba, si bien a partir de las 21.49 horas ha pasado a ubicarse en Sierra Engarcerán, donde se ha instalado un puesto de mando avanzado.

Hasta el lugar se han movilizado una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, once unidades de bomberos forestales y siete autobombas. A ellos se sumarán efectivos del III batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que la UME, activada a solicitud de la dirección de la emergencia, ya va en dirección al incendio. "Mucho ánimo a todos los efectivos que están trabajando contra el fuego y seguid toda la información por los canales oficiales. Mucha precaución", ha escrito en 'X'.

Por su parte, la alcaldesa de Vall d'Alba y presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha indicado que se va a desplazar al puesto de mando "para seguir de primera mano la situación y mantener la coordinación con el operativo".

La situación 2 del PEIF se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige a adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios.