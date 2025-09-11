Emergencias activa este viernes la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior norte de Castellón

Archivo - Un hombre lleva un carrito de bebé mientras se protege de la lluvia con un paraguas. Imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un boletín de fenómenos meteorológicos y ha establecido para este viernes 12 de septiembre la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior norte de Castellón.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también había establecido su aviso amarillo por lluvias y tormentas en la misma zona, que en principio permanecerá activo entre las 14.00 y las 19.59 horas del viernes.

El organismo meteorológico ha precisado que en el interior norte de Castellón se prevé que las precipitaciones acumuladas en una hora sean de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2), con probable granizo.

Para este viernes, Emergencias ha establecido el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales alto en las provincias de Alicante y Valencia y bajo-medio en la provincia de Castellón.