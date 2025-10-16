Emergencias activa este viernes la amarilla por lluvias en el interior de Valencia e interior sur de Castellón

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activará este viernes la alerta amarilla por lluvias y tormentas en todo el interior de Valencia y en el interior sur de Castellón, con posible granizo.

La alerta llega por la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que en estas zonas haya una precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado (l/m2) y no se descarta que afecten a zonas colindantes del prelitoral.

De acuerdo con la predicción, el episodio comenzará a las 14.00 del viernes y se prolongará, en principio, hasta las 21.59 horas. Además, las tormentas irán acompañadas de probable granizo.

En redes sociales, Aemet ha apuntado que las tormentas este viernes serán más generales. Ha precisado que por la mañana se pueden producir chubascos dispersos en el litoral norte y no se descarta que sean localmente fuertes. Por la tarde, se prevén chubascos y tormentas en el interior, localmente fuertes y podrían venir acompañadas de granizo.

Respecto a la jornada del jueves, Aemet ha indicado que se han producido tormentas en el interior de Valencia, con movimiento de norte a sur, de corta duración, pero localmente la intensidad ha sido fuerte y con granizo probable. Ha detallado que se han registrado 25,4 l/m2 en el embalse de Benagéber, 17,6 l/m2 en el pico del Remedio de Chelva y 11,6 l/m2 en Calles.

Por su parte, Emergencias --con datos de Avamet-- ha señalado que, entre las 15.00 y las 19.00 horas, en Aras de los Olmos se han registrado 18,8 l/m2; en Titaguas, 17,8 l/m2; en Chelva, 16,2 l/m2; y en Tuéjar, 16 l/m2. Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia no han actuado en incidencias relacionadas con las lluvias en las últimas horas.