Emergencias actualiza la alerta por lluvias a nivel naranja en el interior y litoral norte de Valencia

Emergencias actualiza la alerta por lluvia con nivel naranja en interior sur de Valencia y norte y litoral en Castellón - GVA 112

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha ofrecido una nueva actualización de las alertas por fenómenos meteorológicos para mañana miércoles, 16 de septiembre.

De este modo, decreta el fin de la alerta por tormentas nivel naranja en toda la provincia de Valencia, y por lluvias en el litoral sur. Al mismo tiempo, se establece que en Valencia la alerta por lluvias pasa a nivel amarillo en el litoral sur y por tormentas en toda la provincia. La alerta por lluvias nivel naranja se circunscribe al interior y litoral norte.

Por lo que respecta a Castellón, la alerta por lluvias es de nivel amarillo en el interior norte y litoral; y por tormentas en toda la provincia, así como nivel naranja por precipitaciones en el interior sur.

Según Aemet Comunitat Valencia, está previsto que el episodio comenzará mañana, 16 de septiembre, a las 16:00 horas.