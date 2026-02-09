Emergencias advierte de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos a la provincia de Valencia

Archivo - Vista de la Playa de la Malvarrosa, a 25 de marzo de 2022 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha advertido de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos durante este martes 10, principalmente en la provincia de Valencia.

En concreto, el CCE ha establecido una alerta naranja por fuertes vientos en el litoral e interior sur de Valencia, así como nivel amarillo, también por viento, en toda la provincia de Alicante, interior norte de Valencia e interior de Castellón, informa la Generalitat.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión es que el episodio fuerte de vientos comience a las 9.00 horas en el interior sur de Valencia con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Durante el resto del día, el episodio se expandirá a otras zonas de la provincia.

Desde la Conselleria se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que se pueden consultar en la web del 1·1·2 (www.112cv.gva.es), en la red X (@GVA112) o a través de la aplicación móvil GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Entre esos consejos, se recomienda alejarse de casa viejas o en mal estado y evitar acercarse a muros y vallas publicitarias. Los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión también pueden resultar peligrosos.

Además, es importante revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan provocar caídas de cascotes y escombros. Es relevante cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales y asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas, así como retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Los municipios tienen a su disposición toda la información para afrontar estas situaciones en la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.