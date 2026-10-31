Emergencias amplía la alerta nivel amarillo por lluvias al litoral norte de Alicante

Archivo - Una persona camina bajo la lluvia, en València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un nuevo boletín informativo por el que ha ampliado la alerta nivel amarillo por lluvias al litoral norte de Alicante.

Así lo ha informado Emergencias de la Comunitat Valenciana, en un mensaje publicado en redes sociales, tras emitir un nuevo boletín informativo a primera hora de este sábado.

Por tanto, las alertas por fenómenos meteorológicos activas afectan al litoral de Valencia y al litoral norte de Alicante. Todas las zonas citadas se encuentran en alerta nivel amarillo por lluvias.