Emergencias coordina la campaña de prevención de inundaciones para "actualizar y recordar" procedimientos de actuación

Imagen de la reunión - CECOVA

VALÈNCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha presidido este miércoles una reunión para coordinar la campaña de prevención de inundaciones con todas las administraciones, organismos y demás servicios implicados en el operativo de seguridad y respuesta organizado para este año.

El responsable autonómico ha indicado que la reunión ha sido convocada "para actualizar, recordar y poner en común los procedimientos de actuación que deben aplicar todos los agentes implicados ante el mayor riesgo de lluvias intensas que conlleva esta época del año, coincidiendo con el fin del verano y el inicio del otoño en la Comunitat Valenciana".

"El fin es estar preparados y anticiparnos de forma coordinada a cualquier escenario provocado por lluvias, crecidas de caudal en ríos y barrancos u otros fenómenos meteorológicos adversos que puedan causar riesgos sobre la población", ha señalado tras el encuentro, en el que han participado una treintena de organismos.

En concreto, han asistido representantes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado; de la Policía de la Generalitat; Unidad Militar de Emergencias (UME); unidades y servicios de Protección Civil; confederaciones hidrográficas; Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de los consorcios provinciales de bomberos y los servicios municipales de bomberos de Alicante, Valencia y Castellón, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

También el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat y representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, así como otros altos cargos y personal técnico de Emergencias, Sanidad, Agricultura, Medio Ambiente, Servicios Sociales y otros departamentos de la Generalitat, entre otros.

Juan Carlos Valderrama ha destacado que la campaña frente a inundaciones "planifica tanto actuaciones preventivas como la operativa concreta para responder a las posibles situaciones adversas", así como que ha sido remitida, mediante una circular informativa, a todos los ayuntamientos, empresas que operan y suministran servicios básicos y los organismos y servicios públicos implicados en escenarios de emergencias.

Organizada a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), la campaña concreta el papel a desempeñar por cada organismo y las medidas de autoprotección frente a las inundaciones a adoptar en las viviendas, vías públicas, lugares de trabajo y centros de personas dependientes, además de en otros espacios públicos o privados y otras situaciones que pueden darse ante la emergencia.

El conseller ha hecho hincapié en que los ayuntamientos y organismos han recibido también la 'Guía de recomendaciones para ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos', con "indicaciones concretas para proteger a la población, cuya integridad constituye el principio y fin esencial de esta campaña de la Generalitat".

Valderrama se ha referido también a "la responsabilidad de todos y todas de respetar las medidas de autoprotección ciudadana", remitidas a los ayuntamientos para su difusión en valenciano, castellano, inglés, francés, italiano, alemán, ruso y árabe. Toda la documentación que integra la campaña está disponible para su descarga en la página web de 1·1·2 Comunitat Valenciana.

PLANES DE EMERGENCIAS

El responsable de Emergencias e Interior ha reconocido además "el esfuerzo e implicación de los ayuntamientos en la planificación preventiva, como muestra el alto número de municipios que cuenta ya con planes municipales de actuación ante catástrofes".

Por último, Valderrama ha asegurado que, con esta campaña preventiva ante inundaciones, desde la Conselleria "apostamos por planificar la respuesta y por contar con protocolos de actuación revisados y actualizados como mejor barrera de protección frente a las posibles emergencias que puedan darse en nuestro territorio".