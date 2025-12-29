Emergencias decreta el fin del Plan Especial de Inundaciones declarado ante las lluvias

Imagen de las lluvias registradas el domingo 28 de diciembre en la zona de Carcaixent y comarca - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado el fin del Plan de Especial de Inundaciones, situación 1 en toda la provincia de Valencia, declarado ante las lluvias de este domingo.

El temporal de lluvias, concentrado especialmente en la provincia de Valencia, dejó más de una veintena de carreteras afectadas --ocho de ellas aún intransitables a primera hora de este lunes-- y cortes en el servicio de metro, además de provocar algunos rescates y evacuaciones.

Las precipitaciones superaron los 200 l/m2 en 12 horas en algunos puntos, sin producir incidentes graves de seguridad ni daños personales.

Durante el domingo por la tarde se registraron en la provincia algunos desbordamientos en barrancos, como por ejemplo en Carcaixent o la Pobla Llarga, donde se evacuó a 38 personas ante la crecida sufrida en una de las calles.