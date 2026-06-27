Emergencias decreta nivel amarillo por lluvias y tormentas para este domingo en el interior de Valencia

Archivo - Imagen de archivo de personas con paraguas - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un boletín de fenómenos meteorológicos y ha establecido la alerta nivel amarillo por lluvias y tormentas en el interior de Valencia, tanto norte como sur, según publica en su cuenta de la red social X.

De acuerdo con la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno meteorológico empezará este domingo a las 13.00 horas, con chubascos, ocasionalmente con tormenta que pueden ser localmente fuertes.

Según la predicción, el cielo estará poco nuboso o despejado, aunque aumentará al mediodía a nuboso en el interior, donde serán probables chubascos ocasionalmente con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes en el interior de Valencia.