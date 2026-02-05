Emergencias eleva a naranja la alerta por vientos en Valencia y el Ayuntamiento cierra parques y suspende actividades

Archivo - Dos personas caminan en la Playa de la Malvarrosa, a 25 de marzo de 2022- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha elevado a las 14.45 horas de este jueves a nivel naranja la alerta por vientos en el litoral norte de la provincia de Valencia y a consecuencia de ello el Ayuntamiento de València ha procedido al cierre de parques y jardines y a suspender las actividades organizadas al aire libre.

En concreto, el '112 CV' ha emitido una nueva actualización de las alertas por fenómenos meteorológicos y ha establecido el nivel naranja por vientos en el litoral norte de Valencia y amarillo en toda la provincia de Castellón, así como en el litoral sur e interior de Valencia y en el interior y litoral norte de Alicante.

Mientras, por fenómenos costeros el litoral de Alicante permanece en nivel naranja y el litoral sur de Castellón y litoral norte de Valencia, en amarillo. Además, la comarca de Els Ports (Castellón) se mantiene en nivel amarillo por nevadas.

A consecuencia de la activación de la alerta naranja, el Ayuntamiento de València ha procedido al cierre de parques y jardines y de cementerios, así como a la suspensión de la actividad al aire libre organizada por la Fundación Deportiva Municipal (FDM), según han informado fuentes municipales.

Estas mismas han precisado que el cierre de los parques implica también la no apertura de las instalaciones municipales que se encuentran en el interior y que las instalaciones deportivas cubiertas continúan funcionando "con normalidad".

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS

Además, han destacado que el Ayuntamiento ha reforzado el Servicio de Jardinería para atender "las necesidades que puedan surgir" y han recordado a la ciudadanía que permanezca en interiores y cancele actividades al aire libre. También han recomendado el cierre de puertas y ventanas para evitar corrientes de aire.

Entre los consejos que han transmitido desde el consistorio valenciano también se encuentran el de no transitar por zonas arboladas o bajo cornisas y andamios y el de evitar viaductos y reducir la velocidad.

Mientras, la Concejalía de Educación ha trasladado a los centros educativos de la ciudad la prohibición de realizar actividades al aire libre y la "precaución" en los turnos de salida de los alumnos.