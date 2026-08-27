Emergencias eleva a situación 2 del PEIF el incendio en El Saler

Varias personas desalojan la playa durante un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencies ha escalado a situación 2 del Pla Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana el incendio declarado al mediodía de este jueves en El Saler, en la zona de la Gola de Pujol, y que ha obligado a evacuar esta población, según ha informado en su cuenta de X.

La situación 2 del PEIF se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios.

El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) del Ayuntamiento de València ha ordenado preventivamente evacuar el pueblo de El Saler y los campings a causa del incendio declarado en el mediodía de este jueves en el parque natural de El Saler.

Para el traslado de vecinos, el Ayuntamiento de València ha movilizado autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). El consistorio ha informado además de el punto de encuentro para quienes "no tengan forma de desplazarse" es la rotonda en la que se ubica el Centro de Exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El dispositivo de extinción se ha reforzado con más medios terrestres y aéreos, a los que se han sumado dos aviones del Ministerio de Transición Ecológica. Poco antes de las 17.30 horas participaban en estos trabajos ocho aéreos de la Generalitat, incluida la aeronave de coordinación, dos del Miteco, una unidad terrestre y otra helitransportada de los bomberos forestales; una autobomba; doce dotaciones, dos vehículos de dirección y la unidad de drones de los bomberos municipales de València y una brigada forestal y un agente medioambiental.

Además, se han movilizado efectivos de la Policía de la Generalitat, de la Policía Local de València y de la Guardia Civil y dos unidades de ambulancias en preventivo.