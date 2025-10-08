Emergencias emite otro aviso por las intensas lluvias en la Comunitat y pide a la ciudadanía "extremar las precauciones"

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia en València. Imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior ha emitido un nuevo aviso especial en el que recomienda a las agencias y ayuntamientos implicados en situaciones de emergencia por inundaciones y a toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana que "extremen las medidas de precaución y que se mantengan informados en todo momento" sobre la evolución de la dana Alice.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este episodio tiene previsto llegar a última hora de este miércoles con lluvias intensas y fuertes tormentas acompañadas de viento y granizo.

La Conselleria, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha emitido un nuevo aviso especial, que ya ha sido enviado a las citadas agencias y ayuntamientos, y que insiste en que el episodio será "persistente" durante varios días y que afectará principalmente al tercio este peninsular desde este miércoles.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la alerta de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante ante la previsión de fuertes lluvias para toda la jornada del jueves, 9 de octubre. Además, mantiene la alerta amarilla por lluvias en el interior sur y litoral de Castellón e interior de Valencia e interior de Alicante y por tormentas en el interior sur y litoral de Castellón y en toda la provincia de Valencia y toda la provincia de Alicante.

Los primeros chubascos entrarán por el interior y se extenderán hacia el litoral durante el jueves. Según la predicción de la Aemet, se espera que vayan acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte en los litorales de Valencia y Alicante, donde podrían superarse los 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en 4 ó 6 horas.

Asimismo, lo peor del episodio está previsto para el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, con acumulados que podrían superar los 140 l/m2 en 12 horas, sobre todo, en la provincia de Valencia, que vendrán acompañados de fuertes vientos.

Por ello, desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que "mantengan la necesaria atención y seguimiento" de todos los avisos que emita durante esos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Además, ha recordado a la ciudadanía que deben evitar los desplazamientos innecesarios y la importancia de seguir las recomendaciones, consejos e información que se notifiquen a través de las fuentes oficiales, como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos.

Por último, destaca que los municipios pueden acceder a la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.