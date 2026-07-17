Emergencias envía a la jueza la lista de 3.326 comunicaciones con entidades locales desde las 17.30h del día de la dana

Archivo - Varios policías abren el acceso a Cheste por la A-3 tras el paso de la dana, a 7 de noviembre de 2024, en Cheste, Valencia. ARCHIVO. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) ha remitido a la jueza que instruye la causa de la gestión de la dana de octubre de 2024, en la que perdieron la vida 231 personas, documentación que acredita que, entre las cinco y media de la tarde y la medianoche del 29 de octubre hubo un total de 3.326 comunicaciones telefónicas y de radio con distintos ayuntamientos y cuerpos policiales, entre otras entidades locales.

La magistrada, en una diligencia de ordenación notificada este viernes a las partes, incorpora a la causa el oficio y los ficheros remitidos por la AVSRE tras la petición de la instructora para que el organismo facilitara el listado de llamadas del Centro de Coordinación de Emergencias con autoridades locales de la provincia de Valencia, del día 29O, en relación con la dana.

Los documentos aportados, consultados por Europa Press, detallan que hubo un total de 3.326 comunicaciones. En el apartado relativo a comunicaciones telefónicas --1.279--, la agencia precisa que se han incluido todas las llamadas emitidas y recibidas desde números de teléfono identificados en la agenda como autoridades locales correspondientes a los municipios de la provincia de Valencia.

Entre dichos contactos se encuentran incluidos teléfonos asociados a responsables municipales, Ayuntamiento, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local. Asimismo, se incorpora en la correspondiente tabla el identificador del caso asociado a cada llamada, cuando exista; la fecha y hora de la llamada; la fecha y hora de respuesta, cuando exista; el tipo de llamada; el destinatario o emisor de la comunicación; y el nombre del fichero correspondiente a la grabación asociada.

Por su parte, el apartado de comunicaciones por radio de las policías locales de la provincia integradas en el sistema de gestión de emergencias se incluye una tabla con las 307 conversaciones efectuadas a través de radio.

La citada tabla contiene la fecha y hora de la comunicación, el identificador del caso asociado --cuando exista--, el nombre del grupo de radio y el nombre del fichero correspondiente a la grabación asociada, entre otros detalles.

Por último, se facilita una relación de todas las comunicaciones efectuadas a través del Sistema de Gestión Integrada de Emergencias (CoordCom). Para cada una de las 1.740 recabadas se identifica el caso asociado, la clasificación del incidente, las respuestas registradas a las preguntas "¿Qué ocurre?" y "Más info", el tipo de comunicación, la fecha y hora de la misma.

Tras recibir este listado, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha decidido pedir además a la AVSRE que remita el mismo listado de comunicaciones pero entre las 05:00 y las 17:30 horas del día de la trágica barrancada.

CONSENTIMIENTO GRABACIONES

Además, decide pedir a la AVSRE que, respecto de las comunicaciones por radio de las Policías Locales de la provincia de Valencia integradas en el sistema de gestión de emergencia, y la tabla de conversaciones que se incluye como efectuadas a través de radio, aclare, en un plazo de tres días, los municipios a los que pertenecen dichos cuerpos policiales, así como el funcionario que atendió las comunicaciones, y en su caso si da su consentimiento para recabar las grabaciones.

Igualmente, solicita al organismo que precise los funcionarios que efectuaron las llamadas salientes al Ayuntamiento de Turís, a determinadas horas --las 17:32:31 y las 17:33:05-- y al de Cheste (17:39:48 h y a las 17:40:09 h) y si aceptan recabar las grabaciones.

Por otro lado, en la diligencia de ordenación, distribuida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, cita a declara como testigo a una periodista de la televisión pública valenciana À Punt que cubrió la información de la dana en el municipio de Chiva.