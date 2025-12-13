El Gobierno llama a la precaución tras el aviso rojo de la Aemet por fuertes lluvias en Andalucía y Comunidad Valenciana

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha hecho un llamamiento a la población en el que ha pedido que se sigan las indicaciones de los servicios de emergencia tras el aviso rojo por fuertes lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo en Andalucía y Comunidad Valenciana.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, les ha trasladado este sábado al presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "tanto ella misma como su equipo" están siguiendo "con atención" la evolución de la situación en sus respectivos territorios y se ha puesto a su disposición "para atender cualquier necesidad", como han informado fuentes del ministerio.

Según la previsión de Aemet, en la Comunidad Valenciana el comienzo del aviso está previsto a las 12.00 horas de este domingo y se mantienen vigentes las alertas en Alicante y Castellón desde las 00.00 horas. Asimismo, ha indicado la posibilidad de formación de mangas marinas y pequeños tornados en zonas litorales, que pueden llevar asociadas rachas de viento repentinas y localizadas de magnitud importante, lo cual conlleva un riesgo potencial considerable respecto a las actividades al aire libre.

En Andalucía se ha activado el aviso de nivel rojo por lluvia en Almería, donde se esperan hasta 120 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas, mientras que en Granada se decretará el aviso naranja y amarillo en Cádiz. El aviso rojo se decretará por precipitaciones en la comarca almeriense de Valle del Almanzora desde las 6:00 horas hasta el final del día.