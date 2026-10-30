Emergencias establece alerta nivel amarillo por lluvias en el litoral sur de Valencia

Archivo - Una persona camina bajo la lluvia, en València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha establecido alerta nivel amarillo por lluvias en el litoral sur de Valencia.

Así lo ha informado Emergencias de la Comunitat Valenciana en un mensaje publicado en redes sociales tras emitir un boletín informativo de fenómenos meteorológicos pasadas las 13 horas de este viernes.

Según la Agencia Estatal de Meteorlogía en la Comunitat Valenciana (Aemet), el episodio comenzará este sábado a las 18.00 horas.