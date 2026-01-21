Emergencias establece la alerta por vientos ante el cambio de situación meteorológica

Archivo - Efectos de las fuertes rachas de viento en una imagen de archivo - AEMET - Archivo

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado su boletín de fenómenos meteorológicos ante el cambio de la situación meteorológica y ha establecido la alerta amarilla en el interior norte de Castellón, interior sur de Valencia y toda la provincia de Alicante. Asimismo, se mantiene la alerta amarilla por fenómenos costeros en todo el litoral de Alicante.

La Aemet ha informado de este cambio de la situación meteorológica en la Comunitat Valenciana consecuencia de pasar de la borrasca mediterránea Harry a estar bajo la influencia de una borrasca atlántica, nombrada como Ingrid. De este modo, la nubosidad y las lluvias perderán protagonismo y el meteoro de más impacto será el viento.

Así, anuncia que con el paso de frentes de poniente, las lluvias los próximos días van a ser "poco significativas", aunque pueden ser débiles en el interior y, de manera aislada y de corta duración, en el litoral.

También hay aviso por oleaje en Alicante, pero con el cambio de viento a poniente, se refiere a oleaje mar adentro, en zonas fuera de la protección costera.