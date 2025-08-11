Emergencias establece el nivel de preemergencia extremo por riesgo de incendios forestales

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha decretado este lunes el nivel de preemergencia extremo ante el riesgo de incendios forestales.

Al respecto, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha explicado que este nivel de preemergencia se ha difundido a todas las agencias, organismos y ayuntamientos "para que tomen las medidas preventivas".

En este sentido, Rodríguez ha recordado a la ciudadanía "la obligatoriedad de cumplir con las normativas sobre el uso del fuego y, sobre todo, extremar las precauciones en estos días tan complejos". En estas condiciones, queda prohibido encender cualquier tipo de fuego en terreno forestal y realizar trabajos mecánicos en zona forestal.

La secretaria autonómica ha recalcado también la necesidad de utilizar el teléfono de emergencias 1·1·2 para avisar de "cualquier humo que puedan avistar y que permita desplegar rápidamente todo el dispositivo de extinción de incendios". Asimismo, se han programado vuelos de vigilancia aérea preventiva, siguiendo las directrices del Plan Especial de Incendios Forestales.

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias también ha establecido para este lunes diversas alertas por fenómenos meteorológicos. Por altas temperaturas está activa la alerta nivel naranja en el interior sur y litoral de Valencia y nivel amarillo en el interior norte de Valencia, sur de Castellón y todo Alicante. Respecto a lluvias y tormentas, está activa la alerta nivel amarillo en el interior sur de Castellón e interior norte de Valencia.

Durante el día se esperan temperaturas en ascenso que alcanzarán valores "significativamente elevados" y se prevé la posibilidad de tormentas en el interior de la Comunitat Valenciana, sin descartar algún chubasco. Respecto al viento, se espera flojo variable a primeras y últimas horas del día, predominando los componentes sur y este, con intervalos moderados por la tarde.

Los consejos de protección civil dirigidos a la población pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).