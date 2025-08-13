Emergencias establece la situación 2 del PEIF por el incendio de Teresa de Cofrentes y pide movilizar la UME

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana por el incendio forestal que afecta desde este miércoles por la tarde a Teresa de Cofrentes (Valencia), originado por un rayo.

Además, se solicita al Gobierno la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las labores de extinción de este incendio forestal, en las que participan efectivos de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha.

La situación 2 del PEIF se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios.

El incendio se ha declarado sobre las 15.46 horas. Según la última actualización de efectivos movilizados, a las 17.36 horas, en la zona afectada trabajan cuatro unidades terrestres y tres helitransportadas de los bomberos forestales de la Generalitat y seis autobombas y dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos.

Hasta el incendio de Teresa de Cofrentes también se han desplazado ocho medios aéreos y dos helicópteros de Castilla-La Mancha, con la participación de voluntarios de las localidades valencianas de Ayora y Cofrentes.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) piden mucho cuidado para los equipos de extinción en situaciones de incendios convectivos, ya que se pueden producir fenómenos violentos de corta duración como rachas fuertes, cambios bruscos de viento...

El incendio forestal de Teresa de Cofrentes se ha detectado como punto caliente en las imágenes RGB Fire del satélite Meteosat en su órbita a 36.000 kilómetros de altitud, informa Aemet en redes sociales.

Para este jueves 14, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales continuará extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana. Se insta a llamar al 112 en caso de ver humo o fuego.