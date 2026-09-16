Emergencias gestiona 478 incidentes relacionados con las lluvias, 214 en València capital

Archivo - Imagen de archivo de la caída de un rayo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 14.00 y hasta las 23.00 horas de este miércoles un total de 478 incidentes relacionados con las lluvias en la provincia de Valencia, según ha informado el 112 CV.

Los municipios con más incidentes han sido en València capital, con 214; en Torrent, 45; l'Eliana, 22; la Pobla de Vallbona, 16; Moncada, 16 y San Antonio de Benagéber con 14. Las actuaciones más habituales han sido vaciados de agua y filtraciones; incidencias de circulación y daños materiales.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos, en los primeros momentos de las tormentas se han movilizado a unos 25 servicios, sobre todo incendios por rayos, auxilios a vehículos bloqueados en las calles o vías o revisión de puntos inundados.

Las zonas con más incidencias han sido las comarcas del Camp de Túria y l'Horta Sud y Nord, aunque han apuntado que se trata de una situación "generalizada" en la provincia.