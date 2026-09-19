Emergencias gestiona desde el miércoles 30 incidentes relacionados con la lluvia en la provincia de Alicante

Archivo - La Albufera de Alicante tras las fuertes lluvias por la Dana ‘Alice’, a 10 de octubre de 2025, en Alicante (España).- Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado, desde las 23.51 horas del pasado miércoles, 16 de septiembre, y hasta las 10.30 horas de hoy sábado, un total de 30 incidentes relacionados con las fuertes lluvias registradas en la provincia de Alicante.

Por este orden, las comarcar con más incidentes han Bajo Segura, con 14 y Marina Alta, con 13.

Desde Emergencias detallan que los incidentes más habituales han sido vaciados de agua y filtraciones, incidencias de circulación y daños materiales.