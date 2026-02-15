Emergencias gestiona desde el viernes 1.681 incidentes relacionados con el temporal de viento en la Comunitat

Archivo - Sala del 112 - GVA - Archivo

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 1·1·2 Comunitat Valenciana ha gestionado en dos días, desde el viernes 13 de febrero hasta las 11.00 horas de este domingo 15, un total de 1.681 incidentes relacionados con el temporal de viento.

Por provincias, han sido 463 en Alicante, 802 en Valencia y 416 en Castellón. Mientras, las llamadas recibidas en este mismo periodo han sido 2.268: 1.152 en Valencia, 575 en Alicante y 570 en Castellón.

La mayor parte de las actuaciones siguen siendo causadas por árboles caídos y desprendimientos de ramas y palmeras, mobiliario urbano desplazado, caída de cascotes de las fachadas de los edificios o estructuras metálicas, roturas de cristales, vallas y carteles publicitarios desprendidos, antenas descolgadas o postes de alumbrado derribados, según han detallado desde la Conselleria de Emergencias.

Desde el departamento que lidera el conseller Juan Carlos Valderrama han recordado que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha establecido para este domingo riesgo extremo de incendios forestales en la provincia de Castellón y alto en el resto de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que observen las medidas preventivas necesarias y recuerdan que con nivel 3 (extremo) está prohibido realizar fuegos y los trabajos con maquinaria eléctrica en terreno forestal.

La Conselleria de Emergencias e Interior ha insistido en la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que pueden consultarse en la web del 112, en la red X @GVA112 o a través de la app GVA 112 Avisos.