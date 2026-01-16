Emergencias incorporará "formación específica" a la oferta del IVASPE para policías locales de municipios turísticos

I Foro de Policía Local y Turismo, celebrado este viernes en L'Alfàs del Pi (Alicante) - GVA

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior incorporará a la oferta del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) "formación específica" para "reforzar la capacitación de las policías locales de los municipios turísticos de la Comunitat Valenciana".

Así lo ha avanzado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, durante su participación en L'Alfàs del Pi (Alicante) en el I Foro de Policía Local y Turismo, organizado por la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (UNIJEMPOL) y el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB), en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Valderrama ha destacado que esta formación se desarrollará a través de la implantación de un curso impartido por el IVASPE y que "proporcionará en sus sucesivas ediciones herramientas dirigidas a las policías locales centradas en los ámbitos de prevención, atención ciudadana y gestión de conflictos en entornos turísticos".

Según el conseller, el objetivo es "reforzar al máximo la capacitación específica en seguridad en periodos estivales, atención a visitantes, gestión de grandes concentraciones de personas y resolución de conflictos en entornos altamente dinámicos".

De este modo, Valderrama ha resaltado el "protagonismo" de las policías locales "en la configuración de un modelo de seguridad pública próximo a la ciudadanía e integrado en la estrategia de calidad turística".

En este sentido, ha subrayado que "la Generalitat es consciente de las necesidades de incremento de las plantillas de policía local derivadas del aumento estacional de población y visitantes que se produce en municipios turísticos tanto de las zonas costeras como del interior" y que, "por esta razón, estudia fórmulas que permitan atenderlas de la forma más adecuada".

"En un territorio como el nuestro, donde el turismo no es solo un sector económico, sino una seña de identidad, la seguridad se construye desde la proximidad, desde la prevención y desde la coordinación", ha sentenciado.

"TRABAJO CERCANO, CONSTANTE Y PROFESIONAL"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha definido a la provincia como un "excelente ejemplo" de "cómo la seguridad se integra en la experiencia turística".

"Millones de visitantes nacionales e internacionales nos eligen cada año, no solo por la belleza de la Costa Blanca, sino también por la confianza y tranquilidad que les inspira nuestro territorio, un sentimiento que no surge de manera espontánea, sino que se construye día a día gracias al trabajo cercano, constante y profesional de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", ha señalado, según recoge la Diputación en un comunicado.

El responsable provincial ha destacado la "importante labor" que desarrolla la policía local, que, en muchos casos, "es el primer rostro institucional que el turista ve al llegar" y "es quien orienta, informa, acompaña y protege".