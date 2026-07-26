Emergencias insta a cerrar las entradas de aire y usar mascarillas FFP2 por el humo del incendio de la Vall d'Uixó

Población desalojada, a 25 de julio de 2026, en la Vilavella, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha publicado en la página web del 112 Comunitat Valenciana y en la app móvil 'GVA Avisos' una lista de recomendaciones de autoprotección para todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón).

Dada la nube de humo que se está produciendo, desde el 112 instan a la población de las zonas residenciales próximas al incendio a limitar la exposición al humo permaneciendo el mayor tiempo posible en interiores y manteniendo el aire interior tan limpio como sea posible.

Así, sugieren mantener puertas y ventanas cerradas, cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior --como chimenea, campana extractora, rejillas de ventilación o enchufes-- para evitar la entrada de humo o gases, y reducir las fuentes de contaminación del aire interior (aparatos de combustión, aspiradoras, tabaco, actividades de bricolaje...) .

Asimismo, piden disminuir la actividad física tanto en exteriores como en interiores. En caso de padecer enfermedades cardiorrespiratorias, es recomendable ponerse en contacto con su centro de salud si sus síntomas empeoran y no mejoran con su tratamiento habitual (dificultad para respirar, tos, pitidos, dolor de pecho etc.)

Las personas asmáticas deben tener a mano los inhaladores recetados.

Emergencias explica que las mascarillas quirúrgicas y el uso de pañuelos no son una protección segura contra el humo. Para la adecuada protección respiratoria frente a las partículas generadas por el incendio, se recomienda el uso de mascarillas tipo FFP2.

DATOS DE CALIDAD DE AIRE

Se pueden consultar los datos de calidad de aire en la Comunitat Valenciana a través de la App GVAire, la App ICA del MITECO (con geolocalización) y en https://ica.miteco.es/

Si se da el caso, hay que evitar la exposición a las cenizas. Se debe limpiar con trapo húmedo y humedecer el suelo antes de barrer evitando que las partículas pequeñas queden en suspensión.