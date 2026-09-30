Emergencias insta a la ciudadanía y a los ayuntamientos a extremar las precauciones ante un nuevo episodio de lluvias

Archivo - Lluvia en Tous en imagen de archivo - AJUNTAMENT DE TOUS - Archivo

VALÈNCIA 30 Sep. (EURPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, insta a la ciudadanía y a los ayuntamientos a extremar las precauciones ante los episodios de lluvias fuertes y tormentas previstos para este miércoles 30 de septiembre, mañana jueves 1 de octubre y el viernes día 2 en la mayor parte de la Comunitat Valenciana.

Para este miércoles, se ha establecido aviso amarillo por lluvias entre las 15.00 y las 23.59 horas en el interior de Alicante y el interior sur de Valencia, que pueden ir acompañadas de chubascos fuertes, granizo y rachas fuertes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para mañana, jueves 1 de octubre, se agrava la situación y se ha activado la alerta naranja por peligro importante de lluvias entre las 14.00 y las 23.59 horas en toda la provincia de Valencia y Castellón, así como en el litoral norte de Alicante, con precipitaciones acumuladas de 50 l/m2 en una hora, que podrían alcanzar los 160 l/m2 en 12 horas, de nuevo según los últimos avisos de Aemet.

También para el jueves se ha activado alerta amarilla por tormentas en las mismas zonas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El viernes 2 se extienden los avisos naranjas por lluvias hasta las 12.00 horas en toda la provincia de Castellón, el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante, según la predicción de Aemet.

Ante esta situación meteorológica adversa, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha remitido un boletín de alertas a los ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias y ha insistido en recomendar a la ciudadanía que extreme las precauciones y siga los consejos y medidas de autoprotección.

Asimismo, el CCE ha remitido también un aviso especial a los ayuntamientos y los organismos con competencias en emergencias en el que alerta de este episodio de y en el que "recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos".

En esta línea, el aviso recuerda que en los últimos días han sucedido una serie de episodios tormentosos muy intensos por lo que "no se descarta que los barrancos y ramblas puedan activarse con bastante rapidez debido a la saturación del terreno, sobre todo en el litoral de València". Por tanto, insiste, "se deberá mantener una especial atención al seguimiento de los cauces y procurar el cierre de todos los vados y pasos que crucen por ellos".

PRECAUCIÓN MÁXIMA

El secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Fernando Lasheras, se ha referido a esta situación meteorológica y ha insistido en la importancia de extremar las precauciones y seguir las recomendaciones, consejos e informaciones que se notifiquen a través de las fuentes oficiales.

Así, el secretario autonómico ha recomendado revisar el riesgo meteorológico de los lugares a los que se prevea desplazarse y conducir a una velocidad moderada y, si es posible, por vías principales, "además de no intentar nunca cruzar un barranco con agua o una zona con acumulación de agua", ha remarcado.

Asimismo, Lasheras ha destacado "la recomendación efectuada a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias de mantener la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos territoriales".

Además, ha incidido en la importancia de que los ayuntamientos adopten medidas de prevención para evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos, "ya que, aunque no haya precipitaciones en ese punto, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas".

Igualmente, ha señalado la conveniencia de señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal, así como de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población.