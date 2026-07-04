Emergencias lanza un nuevo aviso especial ante la llegada de la ola de calor prevista para este lunes en la Comunitat

Archivo - Bañistas se dirigen a la Playa de la Malvarrosa, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha emitido un nuevo aviso especial, que ha remitido a los ayuntamientos y a los organismos responsables en materia de Emergencias, ante la llegada de la ola de calor que afectará a la Comunitat Valenciana a partir del próximo lunes y que está previsto que se mantenga hasta el miércoles.

El aviso explica que "la entrada de una masa de aire muy cálida y seca, unida a la elevada insolación propia de estas fechas, tendrá como consecuencia un incremento de las temperaturas que serán altas y persistentes con noches de carácter tropical que activarán de forma generalizada avisos amarillos y naranjas por calor extremo".

En este sentido, en la provincia de Valencia se mantendrá el nivel amarillo activado por el CEE para este fin de semana, "aunque la previsión es que desde el lunes hasta el miércoles afectarán prácticamente a todo el territorio los niveles amarillos y naranjas", indica el aviso. Y añade que "en zonas del interior las temperaturas podrán superar los 40 grados y, en el resto de la Comunitat Valenciana, oscilarán entre los 37 y los 39 grados".

El CCE advierte en su aviso que este episodio "supone un riesgo importante para la salud, especialmente para las personas mayores, quienes padecen enfermedades cardiovasculares y otros colectivos vulnerables". Asimismo, recuerda que las actividades al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día, deben limitarse al máximo para evitar golpes de calor y otros efectos asociados a las altas temperaturas.

Con respecto al riesgo de incendios forestales, el Centro de Coordinación de Emergencias advierte que "será muy alto o extremo, por lo que deben extremarse las medidas preventivas".

Según las previsiones de AEMET, hoy sábado hay aviso amarillo por temperaturas máximas en todo el interior de Valencia y su litoral sur. Mañana domingo, no hay previstos avisos. Pero el lunes volverán a activarse y habrá aviso naranja (peligro importante) de temperaturas máximas en todo el sur de la provincia de Valencia y aviso amarillo por temperaturas máximas en el interior norte de Castellón, litoral norte de Valencia y todo el litoral de Alicante. El episodio comenzará a las 13 horas y terminará a las 21 horas del lunes, y se llegará a alcanzar los 39 grados.

Ante esta situación, la Conselleria de Emergencias e Interior en un comunicado recomienda a la ciudadanía adoptar medidas de autoprotección, como evitar la exposición al sol y los esfuerzos físicos durante las horas de mayor calor, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, y proteger la cabeza con una gorra o sombrero cuando sea necesario salir.

También aconseja mantener las viviendas lo más frescas posible, bajando persianas y toldos en las fachadas expuestas al sol, así como hidratarse de forma frecuente, evitar el consumo excesivo de alcohol y bebidas con cafeína y optar por comidas ligeras, frutas y verduras frescas.

Además, se insiste en extremar la vigilancia sobre los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas, prestando especial atención a cualquier síntoma relacionado con el calor.

Por último, el Centro de Coordinación de Emergencias recuerda la importancia de seguir la información difundida exclusivamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de bulos o informaciones no contrastadas que puedan generar confusión. Toda la información actualizada sobre avisos y recomendaciones de protección civil puede consultarse en la web del '112', en el perfil de GVA112 en la red social X y a través de la aplicación GVA 112 Avisos