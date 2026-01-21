Emergencias mantiene activa la alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la costa de Alicante

Temporal marítimo - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias mantiene la alerta nivel amarillo por fenómenos costeros en toda la costa de Alicante, mientras que ha retirado el resto de alertas por lluvias, nieve y fenómenos costeros en Valencia y Castellón por el paso de la borrasca Harry.

A las 21.34 horas de anoche ya se decretó el fin de la alerta amarilla por nevadas en el interior norte de Castellón y la situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el riesgo de Nevadas en las comarcas de Els Ports i Baix Maestrat y esta mañana se ha retirado asimismo la alerta nivel amarillo por lluvias en el litoral sur de Valencia y por fenómenos costeros en el litoral de Castellón y Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana prevé que el temporal marítimo que está afectando a la Comunitat Valenciana a causa de la borrasca con gran impacto denominada 'Harry' amaine mañana miércoles y ya solo mantiene activo el aviso nivel amarillo por olas de hasta cuatro metros en Alicante hasta el mediodía.