Emergencias pide "máxima precaución" ante la posibilidad de reventones cálidos esta tarde-noche

Archivo - Un termómetro indica una temperatura de 40ºC, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Técnica de Análisis de Prevención de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha condirmado al Centro de Coordinación de Emergencias que existe una alta probabilidad de que a última hora de esta tarde y la noche se produzcan "reventones" cálidos que provoquen la subida de las temperaturas y fuertes vientos de repente.

Por ello, pide a la población la máxima precaución ante la concurrencia de estos fenómenos meteorológicos y que aplique medidas de autoprotección si fuera necesario.

Este mismo martes a medio día, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat expone que la situación de estabilidad en toda la Península y la masa de aire seco y cálido unido a una intrusión de aire sahariano por el este va a condicionar las temperaturas en la Comunitat Valenciana el miércoles 15 de julio.

Así, se espera que las temperaturas puedan superar los 42 grados en las zonas prelitorales en las provincias de Valencia. En Alicante se alcanzarán los 40° en el interior y 39° en el litoral, mientras que en Castellón las temperaturas serán más suaves, aunque mantendrán valores por encima de los 35. Para el jueves 16 de julio, avanzan, las temperaturas tenderán a recuperar valores más propios de esta época, aunque seguirán altas.

Se prevé avisos de nivel rojo en el litoral de Valencia y de nivel naranja en el interior y en toda la provincia de Alicante. En Castellón serán de nivel naranja en el interior sur y amarillo en el resto de la provincia.

Debido a los valores extremos durante el día y las altas temperaturas nocturnas, el 112 insta a mantener la vigilancia y cuidado por la afectación a la salud de las personas, especialmente las de edad avanzada o con problemas de tipo cardiovascular y evitar actividades al exterior, sobre todo en las horas centrales del día.

RIESGO INCENDIOS EXTREMO

Por lo que se refiere al nivel de riesgo de incendios forestales, será muy alto o extremo, por lo que deben extremarse las medidas preventivas.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita los próximas días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con "la finalidad de activar con antelación un protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos".