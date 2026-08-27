Emergencias rebaja a 31,38 las hectáreas afectadas por el fuego de El Saler con 4,2 km de perímetro

Un avión y coches de bomberos durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha rebajado a 31,38 hectáreas la superficie afectada por el incendio declarado este jueves en el parque natural de El Saler, en València, que presenta un perímetro de 4,2 kilómetros, según las cifras preliminares.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi, al que ha asistido la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, así como todos los servicios implicados en la extinción de incendio forestal.

En las tareas de extinción están participando unos 250 efectivos, ha dicho el conseller, que ha puesto en valor el trabajo de los bomberos de la ciudad de València; del Consorcio; los forestales; las brigadas BRIFO; la Unidad Militar de Emergencia; la Guardia Civil; la Policía de la Generalitat; Policías Locales y Protección Civil.

El conseller ha apuntado que hay vías cortadas, como en la playa de El Saler, desde el antiguo polideportivo hasta el Sidi Saler, y cortes de carretera en la CV-500 y la CV-401, por lo que no se puede circular por estos tramos.

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a la playa "porque está constantemente cortada y vigilada por las policías locales y la Guardia Civil para respetar en todo momento el trabajo de los servicios esenciales de emergencias".

Asimismo, ha puesto en valor el respeto que ha mostrado la ciudadanía "a todas las recomendaciones e instrucciones que se han dado desde la dirección del plan para mantener en todo momento su seguridad".

El conseller ha recalcado que la evacuación de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 de la Gola de Pujol y de los campings de la zona ha sido preventiva, que el fuego no ha afectado a ninguna vivienda "y todo ha sido por salvaguardar la seguridad de las personas".

VIENTO

Preguntado por cómo se prevé que evolucione la situación, ha señalado que parece ser que la humedad va a disminuir. "Estamos ahora aproximadamente en un 70-80 por ciento pero se cree que vamos a estar a un 30% esta noche con viento de poniente", ha dicho, por lo que ha pedido "máxima precaución, máxima colaboración y concienciación ciudadana ante esta situación".