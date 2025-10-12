Emergencias rebaja la alerta naranja en el litoral norte de Castellón y litoral sur de Valencia a amarilla

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Castelló - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha rebajado la alerta nivel naranja en el litoral norte de Castellón y litoral sur de Valencia a nivel amarillo.

Así lo ha informado Emergencias sobre las 12.30 de este domingo en una actualización de sus alertas por lluvias y tormentas publicada en sus redes sociales, en la que ha apuntado que mantiene la alerta nivel amarillo en el interior norte de la provincia Castellón.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha subrayado que es "muy importante" señalar que se continúa con la vigilancia y el seguimiento de este episodio meteorológico.

Además, ha remarcado que es "muy probable" que para este lunes se activen nuevamente avisos naranjas y amarillos en el conjunto de las provincias de Valencia y Castellón.

"Por lo tanto, estamos pendientes de esta evolución para poder tomar las medidas preventivas para el día de mañana", ha concluido la secretaria autonómica de Emergencias e Interior.