Emergencias recomienda extremar las precauciones ante el episodio de vientos, fenómenos costeros y nevadas

Comarcas en alerta ante el episodio de vientos, fenómenos costeros y nevadas - GVA

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), recomienda extremar las precauciones ante el episodio de vientos, fenómenos costeros y nevadas en prácticamente toda la Comunitat Valenciana.

En este sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias ha activado las siguientes alertas meteorológicas para este miércoles: alerta por vientos nivel naranja en el interior sur de Valencia y en toda la provincia de Alicante; alerta por fenómenos costeros nivel naranja en toda la costa de Valencia y Alicante; alerta por vientos nivel amarillo en el litoral e interior norte de Valencia y en toda la provincia de Castellón; alerta por fenómenos costeros nivel amarillo en la costa sur de Castellón; y alerta por nevadas y placas de hielo en el interior de Castellón.

Tras el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de fenómeno meteorológico observado, el Centro de Coordinación de Emergencias ha activado también la alerta por nevadas nivel amarillo por en el interior norte de Valencia, tal y como ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Debido a las alertas por nevadas, también se ha establecido la situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el riesgo de Nevadas en las comarcas de Els Ports, Alto Palancia, Alt Maestrat, Baix Maestrat, l'Alcalatén y Alto Mijares en la provincia de Castellón, y en del Rincón de Ademuz en la provincia de Valencia.

Por este motivo, desde la Conselleria de Emergencias e Interior se solicita la máxima alerta ante la confluencia de diferentes fenómenos meteorológicos adversos, principalmente en las carreteras. En especial, se recomienda a la ciudadanía que evite la circulación, haciendo un uso preferente del trasporte público e informándose de la predicción meteorológica.

También es recomendable revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros. Así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales y asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas y retira macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Además, se aconseja alejarse de casa viejas o en mal estado y evitar muros y vallas publicitarias. Los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión pueden resultar peligrosos.

Se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Desde los municipios pueden acceder a la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos' a través del siguiente enlace: https://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566523/GuiaRecomendacionesFMA_cas.pdf/001008b1-2d70-af67-1ae5-5bf41f1727c6?t=1756380910004