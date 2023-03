eMobility Expo explorará en València los nuevos modelos de movilidad urbana con más de 340 expertos mundiales

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

eMobility Expo World Congress, el evento de innovación para la industria de la movilidad electrificada que se celebrará en València del 21 al 23 de marzo, explorará los nuevos modelos de movilidad urbana y de micromovilidad que están "transformando la forma de vida de las ciudades", desde las bicicletas a los taxis aéreos pasando por los drones.

Más de 5.000 ejecutivos se congregarán en este evento global para definir la transición hacia la descarbonización del mundo de la movilidad de la mano de más de 340 expertos de todo el mundo.

Con una programación multidisciplinar, el encuentro internacional revelará el cambio de paradigma que están experimentando las ciudades con la inclusión de la tecnología.

Hugo Ricós, Business Development Manager en Amazon Web Services, expondrá cómo el transporte bajo demanda y las soluciones de movilidad como servicio (MaaS) están reinventando las ciudades, proporcionando una mayor flexibilidad y eficiencia en el uso del espacio público.

El representante de AWS revisará los desafíos y oportunidades en la implementación de soluciones MaaS con ejemplos reales, analizará cómo impacta la regulación y la privacidad de los datos y cómo mejora la congestión del tráfico, la accesibilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El impacto de la tecnología también ha llegado a la logística con el uso de drones en la entrega de la última milla, los robots de entrega o el empleo de furgonetas eléctricas. Expertos de la talla de James Lancaster, Head of European Mobility at Enterprise and Chair of the Urban Mobility Partnership, Julian Scriven, Managing Director de Brompton Solutions, Eva Romagosa, Co-founder & CSO en BusUp, y Gerardo Gómez, Mobility Consultant en Enterprise Spain, explorarán las tendencias actuales del sector con ejemplos de empresas y ciudades que están modernizando la seguridad y eficiencia de la logística.

Igualmente, eMobility Expo World Congress acercará a los asistentes a la movilidad del futuro con una sesión en la que se descubrirá el estado actual y el potencial futuro de la tecnología eVOLT (vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical), las aeronaves eléctricas que van a revolucionar el transporte de mercancías. Líderes de esta tecnología profundizarán en los aspectos técnicos, los desafíos en propulsión eléctrica, retos regulatorios y beneficios de los eVTOL autónomos en la seguridad, eficiencia y rentabilidad.

Por su parte, las soluciones digitales también están modificando la micromovilidad. Los scooters eléctricos, las bicicletas y o los microcoches se están volviendo cada vez más populares en las ciudades, posibilitando alternativas de movilidad más sostenible.

NUEVOS DESAFÍOS

Con el empleo de estos medios de transporte, las ciudades afrontan nuevos desafíos que también serán abordados durante el evento, como la adaptación de las normativas que se están implementando en las ciudades para garantizar la seguridad en la circulación, ya sea desde los límites de velocidad, o por el empleo de herramientas tecnológicas.

Algunas ciudades, por ejemplo, están probando nuevas soluciones como geofencing para limitar las velocidades de los scooters en áreas específicas o el seguimiento en tiempo real para monitorear el uso del scooter.

El encuentro global contará, asimismo, con una representación institucional de ayuntamientos líderes en movilidad sostenible, que compartirán sus casos de éxito en movilidad urbana. Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad de Valencia, que durante tres días se convertirá en el gran hub de la movilidad del sur de Europa, dará a conocer el ambicioso proyecto de movilidad que la ciudad ha puesto en marcha para mejorar la vida de las personas y para avanzar en la neutralidad climática en 2050.

Otro consistorio referente en este ámbito es el Ayuntamiento de Málaga. Así, José del Río, concejal de Movilidad del consistorio malagueño, presentará el plan de la ciudad que contempla el soterramiento del tráfico de 2,3 kilómetros del eje litoral de la capital, la creación de intercambiadores modales, de nuevas zonas verdes, y la ejecución del intercambiador de La Marina.

Por su parte, Laia Bonet, responsable del Área de Economía, Trabajo y Competitividad y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona, ofrecerá la propuesta de movilidad urbana de la ciudad que, con más de 60 líneas de actuación, espera conseguir que en el 2024 un 81,95% de los desplazamientos se hagan a pie, transporte público o bicicleta.

Asistirán también Álvaro Pérez, concejal adjunto al área de Movilidad y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Bilbao, que expondrá los proyectos que la ciudad tiene en marcha, entre otros, la recién aprobada redacción de un Plan Estratégico de Movilidad Ciclista con meta en el 2030.

"En línea con los designios de la Unión Europea para conseguir la neutralidad climática en 2050, ayuntamientos de toda España y empresas de relevancia mundial están trabajando en proyectos de movilidad urbana y micromovilidad de gran interés para todos los actores de la movilidad internacional. eMobility Expo World Congress será un escaparate de presentación de todos esos casos de éxito que darán respuesta a los desafíos de la industria en materia de sostenibilidad y digitalización", indica la directora de eMobility Expo World Congress, Sandra Infante.