Empire of the Sun, entre las nuevas confirmaciones del Low Festival 2025

Empire of the Sun, entre las nuevas confirmaciones del Low Festival 2025 - REMITIDA LOW FESTIVA

Amaia, Melifluo, Rusowsky, Dorian, Ezezez, Levitants, Jordana B, Flash Show y S-Candalo también acudirána a la llamada de Benidorm

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Empire of the Sun aterrizará con su "impactante show audiovisual" en el Low Festival 2025, que se celebrará del 25 al 27 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm (Alicante).

La banda es una de la snuevas confirmaciones anunciadas este martes por la organización del festival, que llega este año a su XV edición.

Producciones Baltimore y Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, también ha desvelado nueve nuevas incorporaciones: Amaia, Melifluo, Rusowsky, Dorian, Ezezez, Levitants, Jordana B, Flash Show y S-Candalo.

Se brinda así a los 'lowes' "una selección que mezcla los mejores nombres del indie, la electrónica y el pop alternativo, consolidando a Low Festival como un referente de diversidad y calidad musical", asegura la organización en un comunicado.

Estos nombres se suman a un line-up que ya contaba con bombazos como Bomba Estéreo, The Kooks, Viva Suecia, Zahara, Carolina Durante, Xoel López, Siloé y Judeline, entre otros.

Esta tanda de nuevas confirmaciones arranca con Empire of the Sun. El dúo australiano de música electrónica originario de la ciudad de Sídney y lleva en los escenarios casi 20 años y promete ser una de los directos estrella esta edición tan especial del festival de Benidorm.

La banda formadao por Luke Steele anteriormente de la banda de rock alternativo The Sleepy Jackson, y Nick Littlemore, de Pnau, llega a Benidorm a presentar su último disco, 'Ask that God', publicado en 2024.

La pamplonesa Amaia Romero acaba de lanzar hace unos días su esperado tercer álbum de estudio, titulado 'Si abro los ojos no es real', que la confirma como una de las voces más auténticas y talentosas de su generación.

Otro de los nuevos nombres de esta tanda es Melifluo, el dúo formado a partir de Supersubmarina y Casasola, ha lanzado su nuevo sencillo 'Lo que tenga que pasar'", el cuarto adelanto de su próximo álbum "Voces Externas", grabado con Paco Salazar. Un trabajo que estará disponible a partir de marzo a través de Calaverita Records.

Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify y actuaciones en festivales internacionales como Lollapalooza (dentro de su gira por Latinoamérica), el productor y cantante madrileño Rusowsky se ha establecido como referencia en la escena musical actual. Acaba de lanzar '"SOPHIA", el primer adelanto de su esperado álbum debut.

Dorian, con más de 20 años de carrera, ha emocionado a Benidorm muchas veces. Ahora, la banda barcelonesa llega con 'Futuros Imposibles', un álbum de corte existencialista que nos devuelve a los Dorian más desgarradores, emotivos y viscerales.

Los vascos EZEZEZ se presentan como una de las revoluciones del XV aniversario de Low Festival. Con dos discos en su haber, la banda de Unai Madariaga promete un espectáculo contundente protagonizado por guitarras que nos llevarán a recorrer la línea que separa la psicodelia de los 70 del grunge más crudo de los años 90.

OTRO "PEPINAZO"

Otro "pepinazo" de esta tanda de conversaciones es Levitants. Consolidados en la escena underground y, desde hace unos años, con letras en castellano, los pucelanos están fraguando la continuación del bombazo que supuso la publicación de 'Futuro Inmediato'.

María Solá Oteyza, conocida artísticamente como Jordana B., es una destacada figura del sello Subterfuge Records y se ha consolidado como una voz representativa de su generación. En las próximas semanas lanzará su segundo álbum, 'Otra vez el mismo drama', un trabajo promete una evolución en su sonido, manteniendo su esencia rebelde y realista que tanto la caracteriza.

Con Flash Show no van a faltar los bailes. El dúo de djs volverá a hacer bailar a todos los lowers con un set que entremezcla -en sus propias palabras- "fantasía y bakalao" con lo mejor del indie para un cierre que promete convertir el amanecer de Benidorm en toda una fiesta.

Otro dúo, S-Candalo completa esta tanda de confirmaciones. Formado por Tania y Dominik Humeres-Correa (THC & DHC) se caracterizan por recuperar sonidos de la vieja escuela con un vínculo telepático que mezcla sus raíces colombianas y chilenas, con su actualidad alemana.