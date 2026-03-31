Empresarios, agricultores y abogados urgen a Llorca a desbloquear la recuperación del derecho civil valenciano

Acto de la sociedad civil por el derecho civil valenciano - ep

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) se han unido a Juristes Valencians para exigir al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que emplace a su partido, el PPCV, a desbloquear en Les Corts la recuperación del derecho civil valenciano, mediante la designación de los tres diputados autonómicos que defiendan esta reforma constitucional en el Congreso.

El derecho civil valenciano se aplicó entre 2008 y 2016, pero el Tribunal Constitucional (TC) anuló varias leyes como la de régimen económico matrimonial parejas de hecho y relaciones familiares, al considerar que la Generalitat se extralimitó en sus competencias.

Cuatro años después, en 2020, Les Corts aprobaron una propuesta de reforma de la Constitución para recuperar el derecho civil, sin que se haya avanzado en ella desde entonces. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, envió el pasado octubre una carta al parlamento valenciano para que elija a los tres diputados que deben defender la reforma en la Cámara Baja, pero el PP no lo ha abordado al condicionarlo a que PSPV y Compromís desbloqueen la renovación de los órganos estatutarios.

En este contexto, la CEV, AVA, el ICAV y Juristes han coincidido este martes en instar a Llorca a forzar al PPCV a desbloquear la recuperación del derecho civil, ya que han lamentado que mientras no se avanza en este tema, hay otras reformas constitucionales en marcha como la propuesta por el Parlament de les Illes Balears para que Formentera disponga de un senador propio.

El presidente de Juristes, José Ramón Chirivella, ha defendido que la sociedad civil "no puede desaprovechar una oportunidad clara de recuperar el derecho civil" y ha reprochado al PP que lleve más de cinco meses sin elegir a los diputados para defender la reforma, lo que ve como un "incumplimiento flagrante" del programa electoral con el que ganó los comicios en 2023.

Además, ha recordado que la restauración del derecho civil mediante la reforma del Estatut d'Autonomia fue promovida por el 'expresident' y exlíder del PPCV Francisco Camps, con lo que cree que "no tiene sentido" que ahora Llorca no quiera impulsarla. "Sería la primera vez que un 'president' de la Generalitat renuncia totalmente a defender nuestro autogobierno", ha advertido.

A su juicio, la postura del PPCV no tiene explicación al ligar este proceso a la renovación de los órganos estatutarios. Se ha preguntado si detrás de esta negativa "está Vox" o "está Génova", al tiempo que ha indicado que pidió una reunión con Llorca y se le instó a interlocutar con el secretario autonómico de Política Institucional, Carlos Gil, también 'número dos' de los 'populares' valencianos.

"No estamos hablando de repartir cargos, sino de derechos civiles de los valencianos", ha recalcado, y ha reivindicado: "Pérez Llorca tiene que elegir entre estar con los valencianos en el año de Jaume I o ponerse en el lado equivocado de la historia conforme al legado de Felipe V".

Respecto a la importancia del derecho civil, Chirivella ha explicado que recuperarlo permitiría establecer un régimen claro de custodia compartida y de separación de bienes entre cónyuges, mejorar las sucesiones en el ámbito de la empresa familiar o favorecer la gestión de las tierras de cultivo. Ha lamentado que los valencianos no puedan legislar en estos ámbitos a diferencia de comunidades como Cataluña, Aragón, Navarra o Euskadi.

CONCENTRACIÓN EL 24 DE ABRIL

Por todo ello, ha urgido a aprovechar la próxima conmemoración del 25 d'Abril, Día de Les Corts en el que se conmemora la Batalla de Almansa y el autogobierno valenciano, para acelerar la recuperación del derecho civil. Es algo que ha avanzado que reivindicarán un día antes, el próximo 24 de abril, en una concentración en València.

Por su parte, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, ha asegurado que la recuperación del derecho civil favorecería especialmente a las empresas familiares, que suponen el 97% del tejido productivo valenciano. "Es una cuestión de justicia histórica", ha aseverado, y ha lamentado la falta de consenso político al igual que con la financiación autonómica.

Según Blasco, PP y PSPV dicen defender unas posturas en la Comunitat Valenciana pero "cuando las cosas llegan a Madrid, esos discursos se modifican y se diluyen".

Como presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado ha coincidido en denunciar que "todos los grandes partidos apoyan la recuperación del derecho civil pero llega la hora de la votación y nadie se moja". "Nos están engañando todos los días y ya va siendo hora de que seamos serios, de levantar la cabeza y de enseñar a los políticos que elegimos que tienen que defender los intereses valencianos", ha proclamado.

Para Aguado, desde que el TC tumbó varias leyes del derecho civil los valencianos se sienten "humillados" y no han recibido respuesta "ni en la Comunitat Valenciana, ni en Madrid, ni en Bruselas". "Esa es nuestra clase política", ha señalado.

En cuanto al sector agrario, ha sostenido que la recuperación del derecho civil permitiría "tomar decisiones más valientes" en materia de los tratos de palabra, los recambios generacionales y otras formas de actuación para defender sus intereses.

"Tenemos que recuperar ese sentido de pueblo. En nuestro himno decimos 'per a ofrenar noves glòries a Espanya', pero lo esencial es 'ofrenar noves glòries a nostra terra'", ha dicho.

"VÍA MUERTA"

En el acto también ha intervenido Sofia de Andrés (Colegio Abogacía-ICAV), quien ha lamentado la "dejadez" de los principales partidos políticos para recuperar el derecho civil, "especialmente de uno de ellos", lo que supone "estar en una vía muerta desde 2020" cuando es algo "bastante más importante que Formentera tenga un senador".

Por último, el presidente de la Comissió Assesora del Dret Civil, Francisco Blasco, ha criticado que "nunca ha habido voluntad política" para recupera rel derecho civil, al tiempo que ha cargado contra la "tacañería y tendencia centralizadora" del TC cuando anuló varias de estas leyes. "La única vía segura para recuperarlo es mediante la modificación de la Constitución", ha asegurado.