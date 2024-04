Los empresarios reclaman más seguridad jurídica y menos burocracia para poder desarrollar su actividad de forma "plena"

Afean a políticos e instituciones que pongan "palos en las ruedas" a la inversión empresarial y avisan: "Está pasando factura"



VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, han reclamado una mayor seguridad jurídica y "reducir la burocracia" para que los empresarios puedan desarrollar su trabajo de forma "plena", puesto que, según han argumentado, "si no existe un marco favorable para el desarrollo empresarial", España se estará "limitando como país".

En su discurso de apertura del acto de presentación del 'Barómetro de Valoración del Empresario. Quiénes somos. Qué aportamos. Cómo nos valoran', impulsado por AVE, Boluda ha reivindicado y puesto en valor el papel de "los más de tres millones de empresarios que existen en España", quienes ha defendido que "sustentan el empleo del país", "generando empleo" y, con ello, "haciendo marca España".

Todo ello, ha lamentado, en un contexto de "mucha demagogia", "medias verdades" y en el que en "muchas ocasiones" las afirmaciones se realizan "sin rigor, sin sustento documental o sin basarse en datos oficiales".

Pese a ello, ha valorado que los empresarios valencianos están consiguiendo "posicionarse" a nivel nacional, aunque ha reclamado "seguridad jurídica y reducir la burocracia" para poder desarrollar su trabajo de forma "plena", porque, según ha argumentado, "si no existe un marco favorable para el desarrollo empresarial, nos estaremos limitando como país".

En esta línea, ha afeado a los responsables políticos que "normalmente en campaña" electoral "digan que van a crear 'x' puestos de trabajo", algo que "no es de ser riguroso", o que "hablen del dinero público como si no viniera desde los contribuyentes", que es, a su juicio, "no hablar con la debida propiedad". De la misma manera, ha recalcado que "hablar de los empresarios como agentes ajenos al avance de la sociedad es absolutamente contrario a la realidad".

También ha censurado que, a la hora de "cuadrar las cuentas públicas", en lugar de "poner en práctica procesos de eficiencia, siempre se recurra al aumento de la carga impositiva y de los costes sociales". "No es confiar en la capacidad de ciudadanos y empresas de reinvertir sus recursos de forma libre, inteligente, solidaria y responsable", ha lamentado.

Boluda ha subrayado, en este contexto, la importancia de contar con herramientas como el Barómetro del Empresario para que la sociedad les "conozca" y sepa que "forman parte" de ella y que la misión de estos es la de "generar riqueza y oportunidades". "Y si para lograrlo es necesario que trabajemos para cambiar el marco mental en el que, por algunos, y de forma demagógica, se ha caracterizado y estereotipado a los empresarios como lo que no son, pues lo haremos", ha garantizado.

"Los más de 3,2 millones de empresarios sustentan el empleo del país y gracias a ellos los trabajadores con sus impuestos sostienen los distintos servicios y componen el Estado del bienestar", ha remarcado el presidente de AVE.

En cualquier caso, ha advertido de que lo importante no es lo que los empresarios piensen sobre ellos mismos, sino la opinión de la sociedad. "Más allá de las cifras oficiales, es importante que cada uno de nosotros contemos lo que somos, nuestros valores, nuestra cultura empresarial o nuestro compromiso con el entorno, los planes de innovación y lo que hacemos día a día para que los ciudadanos se sientan orgullosos", ha expuesto.

Por ello, Boluda, que se ha mostrado "muy orgulloso de ser empresario", ha considerado "oportuno y necesario" la puesta en marcha de este barómetro, con el propósito de ofrecer información "rigurosa" porque, según ha señalado, "lo que no se conoce no se valora", y porque, "si no tenemos información y datos, no podemos actuar para mejorar".

"SIGUEN PONIENDO PALOS EN LAS RUEDAS"

Por su parte, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, que se ha sumado a la reivindicación de una "mayor seguridad jurídica" para los empresarios, ha denunciado que, pese a que tanto España como la Comunitat Valenciana tienen actualmente "más empleo que nunca", determinada clase política "sigue poniendo palos en las ruedas" a la inversión empresarial, contribuyendo a un "clima de polarización" que está "pasando factura".

Frente a ello, ha hecho hincapié en el "esfuerzo" de los autónomos y empresarios y ha celebrado que por el momento los dirigentes políticos y gobiernos "no están persiguiendo aún ni el empleo ni la actividad económica", pese a que ha avisado: "No lo descarten, porque, como sigan empeñados, sí lo notaremos más pronto que tarde".

Así, Amor ha lamentado que, mientras en Asia y Estados Unidos "están fabricando e innovando", en España "no dejan de poner normas y regulación". "Hacen falta menos normas, más calidad en la norma y mucha más seguridad jurídica", ha reclamado, al tiempo que ha puesto en valor el papel de los empresarios.

"Si hoy hay en España 21 millones de ocupados, no es por ningún político de un signo u otro, sino gracias a esfuerzo de los más de tres millones de empresarios que día a día están generando empleo", ha defendido, al tiempo que ha insistido en que "no hay nada más progresista que la contribución empresarial" y, al igual que Boluda, ha llamado a "sentirse orgulloso" de ser empresario.