Las empresas familiares piden estabilidad para seguir siendo "motor" de la Comunitat: "Generamos 3 de cada 4 empleos"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la presidenta de IVEFA, Emi Boix, en la asamblea anual de IVEFA - IVEFA

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA), Emi Boix, ha puesto en valor que este tipo de empresas son "el verdadero motor de la economía de la Comunitat Valenciana" y generan "tres de cada cuatro empleos" en este territorio, si bien ha advertido que necesitan "estabilidad" y "políticas más cercanas a la realidad" para mantener su competitividad y crecimiento.

Emi Boix ha realizado estas declaraciones en el marco de la asamblea anual de Ivefa que ha congregado este miércoles en la Fundación Bancaja a más de 300 asistentes. Durante el encuentro, se ha puesto de relieve la importancia de las empresas familiares en la economía, así como los desafíos a los que se enfrentan.

Emi Boix ha destacado que las empresa familiares de la Comunitat Valenciana suponen casi 2,1 millones de empleos, "una de las cifras más altas de España, lo que supone que generamos tres de cada cuatro empleos en esta Comunitat". También ha destacado que representan el 93,6 % del tejido empresarial, generamos el 82,7 % del empleo y son responsables del 81,3% del Valor Añadido Bruto (VAB).

"Somos las empresas que más estabilidad aportamos al territorio, las que permanecemos cuando llegan las crisis. Hemos tenido muchas, la financiera de 2008, la pandemia, la dana, las guerras internacionales, la inflación, la incertidumbre y no hablemos de política", ha lamentado.

Boix ha puesto en valor que, a pesar de todo ello, siguen resistiendo, adaptándose, invirtiendo, generando empleo y "manteniendo vivo el tejido económico y social". "Porque las empresas familiares no se deslocalizan fácilmente, porque tenemos raíces", ha añadido.

"Precisamente por eso necesitamos estabilidad", ha reclamado Emi Boix, antes de exponer que "la crispación política y la polarización permanente no ayudan a la economía ni al bienestar social" y que "la empresa necesita serenidad, seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, poder planificar a medio y largo plazo".

"Porque nadie puede invertir con tranquilidad en un entorno donde cada decisión parece convertirse en una confrontación política", ha reprochado, antes de reclamar "políticas más cercanas a la realidad de las empresas familiares", ha manifestado Emi Boix.

FISCALIDAD Y CHEQUE RELEVO

En este marco, Emi Boix, ha recordado que "en 2025 la Generalitat anunció la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, ampliada en 2026 hasta cuarto grado de parentesco" y que, aunque es "un avance histórico", aún están "a la espera de que eso se materialice".

Por otro lado, ha reivindicado avanzar en un verdadero "cheque relevo" que facilite la continuidad empresarial, campo en el que ya están trabajando otras comunidades autónomas.

Boix ha abogado por ayudar al "reemprendedor" para que siga creciendo e innovando y ha pedido no dejae caer una empresa que ya genera empleo y riqueza. También ha señalado que las empresas familiares necesitan que la tesorería afecta no penalice su continuidad de nuestras empresas".

LLORCA "RECOGE EL GUANTE"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor que la Comunitat Valenciana "es un referente en España en la creación de empleo y gran parte de ese éxito se debe a las empresas familiares". "Con vuestras actividad se crean puestos de trabajo, se fija población en el territorio, se impulsa la economía local y, en muchos de esos casos, se hace con proyectos sostenidos durante muchas décadas", ha destacado.

El jefe del Consell ha manifestado que recoge "el guante" de las reivindicaciones de IVEFA y ha señalado que la nueva ley de acompañamiento de los presupuestos para 2026 incluirá "más reforma fiscal" y que ésta será "ambiciosa" pero "racional a la situación en la que nos encontramos en la Comunitat Valenciana", en alusión a la financiación.

Llorca ha trasladado "absoluto respeto" al trámite y debate de la ley de acompañamiento en Les Corts y ha señalado que se darán a conocer los detalles de la misma en ese momento. Además, ha indicado que en el Consell está demostrado su convencimiento de que "se pueden bajar impuestos y generar nuevos recursos", una cuestión que están "demostrando los resultados económicos".

El presidente de la Generalitat ha señalado que, como novedad, la ley de acompañamiento "amplía el círculo de potenciales beneficiarios" de las bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones para el cuarto grado de parentesco, "esta vez ya hasta el cuarto grado de parentesco", de forma que "a partir de ahora sobrinos, primos y otros familiares podrán acceder a beneficios fiscales y asumir la continuidad de la actividad empresarial en condiciones mucho más favorables".

El jefe del Consell ha recordado que desde el 28 de mayo está en vigor la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones en la transmisión de empresas familiares, participaciones societarias, negocios profesionales y explotaciones agrarias entre descendientes, ascendientes y cónyuges.

Asimismo, Pérez Llorca ha explicado que, con efecto el 1 de junio de 2026, y orientada igualmente al relevo de empresas familiares, se ha aprobado la bonificación del 25% en este mismo impuesto para las transmisiones entre hermanos, sobrinos, nietos y otros parientes del Grupo 3. "Una bonificación que a partir del 1 de enero del próximo año ya será del 50%", ha detallado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El 'president' ha subrayado que la financiación autonómica es "una situación injusta" que deja a la Comunitat Valenciana "en una situación de extrema dificultad", pero ha defendido que "sería muy injusto que no se bajasen impuestos porque el gobierno de España no cumple con nosotros". "Seríamos todos los valencianos rehenes de algo que no merecemos", ha afirmado.

En ese sentido, ha asegurado que "en la medida de lo posible" el Consell reducirá la carga impositiva y buscará "se equilibrio" mientras "el 80 del presupuesto va a mejorar la vida de las personas" a través de los servicios sociales, la sanidad, la educación.

"Si somos capaces de que se atiendan las peticiones de la Comunitat Valenciana y que nos den lo que nos toca, seremos mucho más ambiciosos para seguir bajando la presión fiscal en nuestra comunidad", ha asegurado.