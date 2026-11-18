Archivo - Técnicos realizando trabajos de instalación de elementos de apoyo en una línea eléctrica. - ENDESA - Archivo

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS=

La Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia (Aselec) - , integrada en Femeval, ha advertido de que la falta de profesionales cualificados "pone en peligro la transición energética y ya impide a las empresas instaladoras asumir determinados proyectos".

El sector estima que cerca de 2.000 puestos de trabajo de electricista están sin cubrir en la provincia de Valencia. Esta cifra se eleva a 5.000 profesionales si se consideran también las instalaciones fotovoltaicas, de fontanería, de climatización o de protección contra incendios.

Así lo ha señalado durante la presentación de los resultados del 'Monitor FIECOV. Transición energética: perspectivas 2030 en el sector de las instalaciones de la Comunitat Valenciana', en la segunda edición de ASELEC TALKS, celebrada en The Terminal Hub de València, según ha explicado la asociación en un comunicado.

El informe pone de manifiesto una brecha entre el crecimiento de los nuevos mercados energéticos y la disponibilidad de personal para atenderlos.

Según ha resaltado el presidente de Aselec, Rafael Castillo, "somos un sector con pleno empleo". Y añade que es imprescindible incorporar a miles de jóvenes cualificados, principalmente con FP de grado medio y superior, para atender los nuevos servicios energéticos.

DÉFICIT DE ESTUDIANTES

En este sentido, el monitor detecta un déficit de estudiantes en instalación y mantenimiento, electricidad y electrónica y mecánica. En el ámbito energético, el grado medio concentra la mayor carencia, pese a ser el nivel más demandado por las empresas.

En la Comunitat Valenciana, el estudio identifica además empresas con ingeniería avanzada que encuentran dificultades para pasar del proyecto a la instalación por la escasez de profesionales para ejecutar y mantener las nuevas operaciones.

La dimensión de esta necesidad se refleja en una de las previsiones recogidas en el estudio relativas a la aplicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que podría generar más de medio millón de nuevos empleos en España antes de 2030. Esta estimación abarca actividades relacionadas con la energía, rehabilitación de edificios, innovación tecnológica, movilidad sostenible y adaptación climática.

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS

Esta necesidad de talento coincide con el auge del almacenamiento de energía que se perfila como uno de los mercados con mayores perspectivas de desarrollo.

En España, la capacidad de baterías instalada durante 2025 detrás del contador -en viviendas, comercios e industrias- aumentó un 119%, al pasar de 155 a 339 megavatios hora (MWh), según los datos recogidos en el Monitor. El incremento ha alcanzado el 155% en el segmento residencial y el 95% en el comercial e industrial.

El estudio sitúa a la Comunitat Valenciana como la tercera autonomía con mayor capacidad de almacenamiento instalada en baterías, con 141 MWh, por detrás de Cataluña y Andalucía.

La climatización también creció un 6,5% en 2025, en concreto las ventas de equipos de aire acondicionado, bombas de calor y producción de agua caliente. La movilidad eléctrica amplía este mapa de actividad. La Comunitat Valenciana alcanzó los 5.838 puntos de recarga públicos en el primer trimestre de 2026. Un despliegue que requiere profesionales para instalar y mantener los cargadores e integrarlos con edificios, aparcamientos, flotas y sistemas de gestión del consumo.

La construcción industrializada se suma a estas oportunidades. Durante la presentación se ha destacado su potencial para acelerar la ejecución de viviendas y su impacto en las empresas instaladoras. La edificación concentra cada vez más sistemas eléctricos, climatización, autoconsumo, baterías, automatización y comunicaciones, y exige capacidad para integrar y gestionar el conjunto de estas instalaciones.

LAS LECCIONES DEL APAGÓN

El Monitor FIECOV dedica un apartado a las lecciones del apagón del 28 de abril de 2025, que, según el estudio, evidencia debilidades estructurales del sistema eléctrico y la necesidad de mejorar la coordinación entre generación, redes y demanda. El informe subraya que el despliegue de energías renovables debe ir acompañado de inversiones y soluciones tecnológicas que permitan integrarlas con estabilidad y seguridad.

En este escenario, destaca el papel del almacenamiento en baterías para aprovechar los excedentes de producción y disponer de esa energía cuando sea necesaria, así como el potencial de la generación distribuida, próxima a los puntos de consumo, para reducir pérdidas y aportar flexibilidad.

También señala que reforzar la capacidad del sistema para responder a las incidencias exige avanzar en la digitalización y en una gestión más activa de la demanda, con las empresas instaladoras como agentes clave para implantar, mantener y adaptar estas soluciones.

Este estudio, impulsado por la Federación de Asociaciones Empresariales de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Energías Renovables de la Comunidad Autónoma Valenciana (FIECOV), se ha realizado en colaboración con sus asociaciones provinciales de Valencia (ASELEC y PYMEV), Castellón (AIECS) y Alicante (APEME), que agrupan a más de 2.000 empresas y cerca de 8.000 personas trabajadoras.