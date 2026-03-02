Las empresas valencianas exportaron 1.206 millones a Oriente Medio en 2025 con Irán como cuarto proveedor en la región

Archivo - Contenedores del Puerto de València - VALENCIAPORT - Archivo

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La economía valenciana afronta "un escenario internacional con una dosis de incertidumbre al alza" tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la escalada bélica en Oriente Medio, ya que esta región supone 1.206 millones de euros en exportaciones y el conflicto hace prever además un incremento de los costes de producción ligado al precio de petróleo y la logística. Irán es el cuarto proveedor de la Comunitat Valenciana en Oriente Medio

Así lo refleja Cámara Valencia en un informe sobre este país y otro sobre el posible impacto del conflicto, en el que indica que las consecuencias en la economía valenciana dependerán de la duración y los países implicados.

El comercio exterior de la Comunitat Valenciana con Oriente Medio ha alcanzado en 2025 unas exportaciones de 1.206,3 millones de euros y unas importaciones de 368,7 millones. Según los datos de la Dirección Territorial de Comercio exterior, esto implica un 3,2% del total de las exportaciones y un 1% de las importaciones valencianas, ambas con incrementos interanuales del 3% y 7%, respectivamente.

Israel lidera el comercio exterior valenciano en la zona (310,9 millones exportados y 81,7 millones importados), seguido de Arabia Saudí (308,9 millones y 60,5 millones) y Emiratos Árabes Unidos (240,1 millones y 33,8 millones) como principales socios comerciales.

En el caso específico de Irán, las exportaciones de la Comunitat Valenciana sumaron 6,3 millones de euros y las importaciones 47 millones de euros. Irán es el cuarto mercado proveedor de la Comunitat Valenciana en Oriente Medio. De acuerdo al informe de país de Cámara Valencia, estas importaciones de Irán se centran en el Azafrán, los pistachos y los polímeros. En cambio, las exportaciones son principalmente de abonos, esmaltes y colorantes.

"LA SEGURIDAD SE VA A PRIORIZAR AÚN MÁS"

En este contexto, el informe de Cámara Valencia sobre el impacto del conflicto apunta a que este afectará a las decisiones de negocio a medio plazo de las empresas valencianas en los mercados exteriores, tanto desde el punto de vista de la exportación como desde el punto de vista de la cadena de suministro. "La seguridad se va a priorizar aún más frente a la eficiencia y la rentabilidad", ha expuesto.

La logística en las operaciones con Oriente Medio y Asia se puede ver alterada con mayores costes, tiempos de tránsito al alza y nuevas rutas alternativas, añade el estudio.

La apreciación del dólar como moneda refugio, aunque moderada, previsiblemente abaratará las exportaciones valencianas en los mercados denominados en dólar.

Asimismo, el aumento de los precios del petróleo y gas (además de los logísticos) se trasladarán a corto y medio plazo en un aumento de los costes de producción de la empresa, ha advertido Cámara Valencia. Si bien es un impacto a nivel mundial, la gestión de estos por cada empresa determinará su margen y su competitividad en el mercado.

"Por tanto, la empresa debe aprender a tomar decisiones desde una mentalidad de anticipación y fortalecer las tomas de decisiones, para que sean más ágiles, que integren escenarios diversos y análisis geopolítico para mejorar la gestión de riesgos y aprovechar oportunidades", señala Cámara Valencia.

TRÁFICO MARÍTIMO

Una de las consecuencias económicas más inmediatas del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán han sido las interrupciones del tránsito del estrecho de Ormuz. El sector del transporte marítimo global ha extremado sus medidas de seguridad, entre ellas dos de las navieras más importantes en Valenciaport.

MSC ha anunciado la suspensión temporal de todas las reservas de carga internacional con destino a Oriente Medio. Todos los buques de MSC que se encuentran operando actualmente en la región del Golfo, así como aquellas unidades que están en ruta hacia la zona, han recibido instrucciones directas de desviarse y dirigirse a zonas de refugio designadas, donde permanecerán hasta nuevo aviso. La naviera Maersk ha anunciado una reconfiguración de sus rutas comerciales y ha pausado todos los tránsitos programados a través del Canal de Suez y el Estrecho de Bab el-Mandeb de forma inmediata.

Por su parte, fuentes de Valenciaport han explicado que la entidad está "trabajando con normalidad" y que son las usuarias del puerto, las compañías navieras, "las que tienen que explicar cómo les afectan sus relaciones en los diferentes países del Mediterráneo o los tráficos que tengan".