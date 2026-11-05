Las empresas valencianas lideran la distribución agroalimentaria con una cuota del 22,2 % y Mercadona a la cabeza

III Jornada del Observatorio de la Economía Agroalimentaria Valenciana - IVIE

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de la Comunitat Valenciana lideran la comercialización agroalimentaria en España con una cuota de mercado del 22,2 por ciento, impulsada por grandes empresas como Mercadona y Consum que ocupan la primera y la sexta posición en el ranking nacional, respectivamente.

Así se refleja en uno de los tres informes presentados este jueves durante la III Jornada del Observatorio de la Economía Agroalimentaria Valenciana, organizada por la Generalitat Valenciana y el Ivie. Los investigadores del Ivie Alejandro Escribá y Vicente Safón han explicado las conclusiones de los tres estudios.

El secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, ha señalado que "el sector agroalimentario valenciano genera un valor añadido bruto de 11.345 millones de euros, el 9,5 % del Valor Añadido Bruto (VAB) agroalimentario nacional, lo que representa alrededor del 10 % del PIB autonómico y concentra el 12,2 % del empleo regional".

Uno de los informes presentados por el Observatorio se centra en el análisis específico de las empresas destinadas a la comercialización. La Comunitat Valenciana cuenta con más de 12.000 empresas en los sectores de comercio al por mayor y al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco, lo que supone el 10,5% del total en España.

En el ámbito del comercio minorista no especializado (gran distribución generalista), el peso de la Comunitat Valenciana alcanza el 41,8% de las ventas nacionales, con Mercadona como primera sociedad del país por facturación y Consum en sexta posición.

Las cadenas con sede en la Comunitat Valenciana aglutinan el 24% de la superficie total de venta de alimentos en España (con 2,54 millones de metros cuadrados aportados por Mercadona) y el 11,9% de las tiendas.

En el mercado autonómico, el dominio de la distribución es aún mayor: Mercadona y Consum concentran de forma conjunta el 46,1% de la superficie comercial y el 34,6% del total de los establecimientos.

En concreto, La empresa valenciana de distribución alimentaria con más peso es Mercadona, que en 2024 contaba con una superficie de distribución de 2.549.000 metros cuadrados e implementación en todas las autonomías.

A distancia se encuentra Consum, que con los datos de aquel año acumulaba una superficie de 710.142 metros cuadrados y presencia en seis comunidades autónomas.

En tercer lugar está Family Cash, con 126.752 metros cuadrados de superficie e implantación en diez CCAA. La alicantina MasyMas, en cuarta posición, tenía en 2024 una superficie de venta de 106.207 metros cuadrados y presencia en dos CCAA. De Alicante también, Hiperber cuenta con 78.184 m2 de superficie de venta y presencia en tres regiones.

El informe incide en la elevada rentabilidad económica del comercio minorista generalista valenciano (9,48%), 2,42 puntos porcentuales por encima de la española. Los autores no observan problemas de liquidez entre las empresas comercializadoras de productos alimenticios y su nivel de endeudamiento se mantiene dentro de los límites ordinarios.

CONCENTRACIÓN DE LA CADENA AGROALIMENTARIA

Otro de los informes presentados, que examina la concentración de la cadena agroalimentaria, constata el liderazgo de las empresas de la Comunitat en la comercialización de productos agroalimentarios, con un porcentaje de las ventas totales del 22,2%, seguida a poca distancia por la Comunidad de Madrid, cuyas empresas absorben otro 21,8% del mercado.

A nivel general, las empresas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana concentran el 12,9% de las ventas en España. No obstante, la cuota de mercado es muy diferente en función de los subsectores.

En el sector primario, las empresas valencianas se sitúan en la séptima posición, con el 6,9% de las ventas. Por su parte, la industria transformadora de alimentación valenciana es la tercera en cuota con un 8,4% del mercado, aunque lejos de Cataluña y Andalucía que absorben casi el 40% del negocio.

El estudio revela niveles de concentración bajos en general en la actividad de comercialización agroalimentaria, moderados en el caso del comercio minorista no especializado y con una oferta muy atomizada en el caso de la actividad mayorista.

En el caso del sector primario (agricultura, pesca y ganadería) el estudio revela un mercado muy poco concentrado, donde la actividad se reparte entre un gran número de empresas, en su mayoría pequeñas o medianas. Las empresas de la Comunitat Valenciana aparecen en séptimo lugar por cuota de mercado, con un 6,9% del total. Entre las primeras 50 empresas por facturación se registran cinco valencianas. La primera es Greenmed, que se coloca en el puesto 11, con 245 millones de euros de facturación en 2024.

La situación es similar en el sector industrial, donde tanto la industria alimentaria como la fabricación de bebidas presentan niveles bajos de concentración. Nuevamente hay cinco empresas valencianas en el ranking de las 50 primeras por facturación, aunque la primera, Importaco Casa Pons, no aparece hasta el puesto 30.

EXPOSICIÓN AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

El tercer informe presentado está enfocado al análisis de la actividad exportadora de la cadena agroalimentaria valenciana y, más en concreto, a las relaciones comerciales con Estados Unidos. No obstante, los autores advierten que "el fenómeno arancelario ha cambiado mucho" desde que se realizó este estudio y "la situación no es la que se planteaba en ese momento", pero apuntan que "es interesante presentarlo igualmente porque la metodología de análisis queda para ser utilizada".

El sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana concentra el 25% del total de las ventas al exterior de la autonomía. Las ventas de productos agroalimentarios a Estados Unidos suponen el 4% de las exportaciones totales, frente a solo el 1,9% que representaban en 2009.