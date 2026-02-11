Enero de 2026: la Comunitat registra el día de Reyes más frío desde 1985 y el tercer mes del siglo con menos insolación

Archivo - Imagen de una persona abrigada - María José López - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado el día de Reyes más frío desde 1985 y enero se ha convertido en el tercer mes del siglo con menos insolación, según el resumen climático de enero de 2026 facilitado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, según sus datos, enero ha sido cálido y húmedo en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 8.6 °C, ha sido 0.5 °C superior a la de la climatología de referencia (8.1) y la precipitación acumulada ha sido 53.3 l/m2, que es un 22% superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (43.6 l/m2).

Por su parte, las temperaturas máximas diurnas tuvieron un carácter frío, con una media 0.1 °C inferior al promedio normal, mientras que el carácter de las temperaturas nocturnas fue cálido, con una anomalía de +0.9.

La causa de esta gran diferencia se explica, según Aemet, por la gran nubosidad y escasa insolación que ha habido durante el mes, lo que da lugar a una baja amplitud térmica --diferencia entre máximas y mínimas-- y a días fríos y noches relativamente cálidas.

Con los datos de insolación estimados desde satélite, enero de 2026 ha sido el tercero del siglo con menos insolación en la Comunitat Valenciana tras 2006 y 2010 y el octavo desde, al menos, 1983.

Así mismo, las temperaturas estuvieron gran parte del mes ligeramente por encima de los valores normales, con la excepción del día 6, cuando se produjo una entrada de aire ártico muy frío. Fue el día de Reyes más frío desde 1985, con una temperatura media 5.3 °C inferior a lo normal.

Además, entre los días 3 y 6 de enero se desarrolló un temporal invernal en dos fases, la primera provocada por la borrasca Francis, que provocó precipitaciones generalizadas, que fueron persistentes en el litoral norte de Alicante y sur de Valencia.

El lunes 5 comenzó la segunda fase del temporal invernal. Entre una borrasca sobre Escandinavia y un anticiclón en el Atlántico norte se formó un corredor que permitió la entrada de vientos del norte, los cuales condujeron una masa de aire ártico sobre la Península.

El segundo temporal se produjo el día 20, provocado por la borrasca Harry, cuyo centro se situó entre Cerdeña y Túnez. Una baja secundaria al sur de Mallorca generó por su margen occidental un fuerte chorro de viento en capas bajas que provocó un importante temporal marítimo, con mar gruesa, altitud media de olas que superó los 4 metros y altitud máxima que superó los 7 metros.

EXCEPCIONALMENTE CÁLIDA

Desde Aemet también han apuntado que la pasada madrugada ha sido excepcionalmente cálida, con récord de temperatura mínima para un mes de febrero en muchos observatorios, entre ellos los de las tres capitales --según datos provisionales--.

La temperatura media diaria en el promedio de la Comunitat Valenciana también fue récord ayer y probablemente hoy. Hoy puede ser el día de invierno más cálido en nuestro territorio desde, al menos, 1950.

Así mismo, el viento seguirá soplando fuerte hoy y la primera mitad de mañana, con tendencia a amainar por la tarde de mañana. El sábado el anticiclón penetrará en cuña sobre la Península, lo que dará lugar a un giro de viento al norte y noroeste, que seguirá siendo fuerte, y a un descenso térmico. A partir del domingo irá amainando el viento, aunque seguirá soplando de poniente y se recuperarán las temperaturas.