Enguix insta al Consell a dotar de fondos a Fisabio para acelerar la identificación de represaliados de la Guerra Civil

Enguix insta al Consell a dotar de fondos a Fisabio para acelerar la identificación de los represaliados de la Guerra Civil - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y responsable de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, ha reclamado a la Generalitat Valenciana que mantenga el apoyo institucional y económico a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) para "evitar que se frenen los trabajos de identificación por ADN" de los represaliados de la Guerra Civil y que las familias de las víctimas "puedan recuperar a sus seres queridos sin más esperas".

Enguix ha subrayado que, sin el respaldo necesario a esta entidad encargada de las pruebas biológicas, "muchas familias seguirán esperando un reconocimiento que es de justicia". Así lo indicó en el marco del acto de entrega de los restos de Vicente Ribelles y de Juan Moya Gandía a sus familiares, celebrado el domingo dentro de los actos del 14 de abril en el cementerio de Paterna (Valencia), y que calificó de "día para la memoria y la justicia democrática".

Según Enguix, la recuperación de los restos de estos dos hombres, de los que ha dicho que "que no fueron fusilados por sus actos, sino por sus ideas de justicia social y libertad", representa "una victoria frente al silencio y el olvido impuesto durante décadas".

Ante la "disminución" de ayudas por parte de otras administraciones, Enguix ha subrayado que la Diputació de València ha "blindado" estas políticas y aumentado el presupuesto de Memoria Democrática hasta superar los dos millones de euros anuales.

La intención de la institución provincial es "dar continuidad y estabilidad a estos trabajos, incluso solicitando más crédito si fuera necesario", para que los procesos de exhumación e identificación "no dependan de la voluntad política del momento".

VERTIENTE PEDAGÓGICA

"La memoria no es una opción, sino una obligación democrática que tenemos desde las instituciones", ha aseverado la vicepresidenta, que ha hecho hincapié en la importancia de desarrollar la Ley de Memoria Democrática en su vertiente pedagógica.

Para la responsable provincial, la labor no debe concluir con la entrega de los restos, sino que debe integrarse "de forma transversal en el sistema educativo para que las generaciones jóvenes conozcan la historia completa".

Por este motivo, desde la Diputació de València se están desarrollando proyectos que puedan llegar a las nuevas generaciones a través de proyectos pedagógicos y culturales de vanguardia. En este sentido, ha destacado la consolidación de iniciativas como 'Memòria a l'Escola', la colaboración en el proyecto laboratorios de democracia con la Fundación Internacional Baltasar Garzón, así como con 'Missions de la Memòria', un programa que lleva testimonios directos a los institutos para que los jóvenes conozcan la historia de su entorno.

A esta apuesta educativa se suman acciones de divulgación cultural como el proyecto 'María la Jabalina', que rescata figuras silenciadas, el Congreso Internacional de Memoria Democrática celebrado el pasado mes de octubre o la reciente exposición sobre el fotógrafo Luis Vidal Corella, que recupera la memoria visual de la posguerra.

La delegación también explora nuevos formatos como el podcast de 'Mural Memorialístic Valencià' producido en colaboración con Eldiario.es, una herramienta digital para acercar los lugares de la memoria al público joven o 'El Mur' de Carlos Solana en À Punt Ràdio.

"Nuestro objetivo es que la memoria sea una herramienta para que la juventud entienda la importancia de la libertad; por eso seguiremos apostando por una memoria que se lee, se escucha y se estudia en las aulas", ha concluido la vicepresidenta.