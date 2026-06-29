Enric Carbonell se incorpora al Comité de Dirección de Mercadona y gestionará el Roig Arena y Fundación Trinidad Alfonso

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VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha decidido nombrar al director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, como miembro del Comité de Dirección de Mercadona, y ha anunciado que también liderará la gestión y el equipo del Roig Arena y de la Fundación Trinidad Alfonso.

Por su parte, Héctor Hernández, que ocupaba hasta ahora el cargo de director general Financiero, de Relaciones Externas y Legado, ha dejado de formar parte del Comité de Dirección de Mercadona, al que ha pertenecido durante los últimos 23 años, y se desvincula de la compañía, según ha explicado la empresa.

Tras el acuerdo alcanzado, Héctor Hernández ha agradecido al presidente de Mercadona, Juan Roig, la confianza que la compañía siempre ha depositado en él, que le ha permitido consolidar una carrera profesional basada en la promoción interna y ejercer diferentes responsabilidades dentro de la empresa. Hernández también ha dado las gracias a sus compañeros del Comité de Dirección, así como a todos aquellos con quienes ha colaborado estrechamente, por la confianza depositada en él durante todos estos años.

Por su parte, Mercadona le ha reconocido "su dedicación y esfuerzo durante todo este tiempo, y su contribución a construir el proyecto empresarial que hoy representa Mercadona".

Igualmente, tras la reorganización de la dirección general Financiero, Relaciones Externas y Legado, Patricia Tobía, actual directora general de Informática asume también Financiera; y José Jordá, director general de Tiendas y Recursos Humanos, se responsabilizará de Relaciones Externas. Asimismo, el departamento de Logística, dirigido por David Cid, pasa a denominarse dirección Logística y Sostenibilidad.