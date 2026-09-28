Enrico Letta: "No quiero creer en una Unión Europea que sea colonia de Estados Unidos ni de China"

El exprimer ministro de Italia y decano de IE School of Politics, Economics, and Global Affairs de la IE University, Enrico Letta, interviene durante la inauguración del Congreso Europeo de Cámaras de Comercio, Eurochambres Congress 2026 - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exprimer ministro italiano autor del informe sobre el futuro del Mercado Único, Enrico Letta, ha advertido que la UE no está "haciendo las cosas bien en la integración del mercado único" y que el continente está ante su "ultima oportunidad" para mantener su soberanía económica y competitividad.

"Yo no quiero creer en una UE que sea ni colonia de Estados Unidos ni de China, quiero que mis hijos vivan en una Europa que sea europea", ha señalado el también decano de IE School of Politics, Economics, and Global Affairs de la IE University. Considera que se está iniciando un "debate interno entre aquellos que piensan que es imposible tener una Europa por fin integrada", "los que piensan que igual es mejor ser una colonia de Estados Unidos y los que dice que la única alternativa es China".

Así lo ha señalado en una ponencia durante el Eurochambres Congress 2026 que se celebra en València, donde ha manifestado que está "muy cansado" de ver cómo no hay "suficiente implementación" de las medidas trazadas en su informe sobre el mercado único.

Según el exprimer ministro, "nos estamos quedando rezagados" ante la presión que vive Europa en materia de competitividad, innovación tecnológica e Industria. No obstante, ha señalado que "gran parte" de las 42 medidas contenidas en el plan 'One Europe, One Market' aprobado por la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Europa "pueden cambiar" este escenario.

Según Letta, "el problema de Europa es la falta de Europa" y la existencia de 27 mercados distintos en el ámbito de la energía, la competitividad y los mercados de capitales y servicios financieros.

"Nuestor mercado financiero fragmentario no es un problema para los bancos sino para los que trabajan en la economía real", ha expuesto, antes de incifir en que el banco europeo más grande es ocho veces más pequeño que el más importante en Estados Unidos. "Estamos jugando en distintas ligas" y "las inversiones importantes en finanzas están cambiando nuestra vida", ha alertado.

En ese sentido, Letta se ha referido a la inteligencia artificial que está "cambiando la economía real". "Es el primer disruptor de nuestro mundo moderno que no viene fomentado por el capital público sino por el privado, y la cantidad de inversión que puede dedicarle Estados Unidos no es la misma que puede dedicarle Europa por nuestra fragmentación", ha lamentado.

Según Letta, "es imposible ser competitivo, pequeño y plenamente soberano". "Si queremos ser soberanos, deberemos ser más grandes. Tenemos que estar integrados", ha defendido.

Además, ha añadido que "la demostración más clara de que tener una cadena de suministro segura es crucial para la economía y de que la instrumentalización de la energía está generando problemas en la economía viene del estrecho de Ormuz, algo fuera de nuestro alcance".