El Festival Ensems concluye su 48ª edición con las propuestas más vanguardistas de su programación - REMITIDA GVA

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Ensems, decano de la música contemporánea en España y organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), concluye este fin de semana su 48ª edición con las propuestas más vanguardistas de su programación.

Por primera vez, el certamen incorpora una actividad fuera de la Comunitat Valenciana con la presentación del concierto 'Rage Thrombones', de Weston Olencki y Mattie Barbier, el viernes 25 de septiembre en CentroCentro Madrid. La actuación se enmarca en una colaboración con el ciclo mensual de músicas de vanguardia Vang IV.

El programa continuará el sábado 26 de septiembre en la plaza de Viriat de València con 'Topografies sonores', una propuesta de clausura en la que participará alumnado de los conservatorios superiores de València y Castellón. La iniciativa combina creación sonora y arte digital mediante proyectos que integran investigación acústica, desarrollo tecnológico y experimentación interdisciplinar.

A continuación, el mismo espacio acogerá una sesión musical a cargo de Florent DJ y Marc Dorian DJ. La propuesta plantea un recorrido por diferentes sonoridades vinculadas a la música independiente y electrónica contemporánea.

La última jornada del festival tendrá lugar el domingo 27 de septiembre. A las 12.00 horas, Klang Company interpretará en el Centre del Carme 'Músicas habladas', un dispositivo escénico y sonoro sobre piezas de John Cage.

Posteriormente, a las 17.30 horas, el Aula Magistral del Palau de les Arts reunirán a tres voces fundamentales de la creación musical polaca contemporánea en un programa interpretado por el conjunto Spóldzielnia Muzyczna, una de las formaciones más destacadas en el ámbito de la música de nueva creación en Polonia.

La programación de Ensems 2026 finalizará a las 19.30 horas en el Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts con un concierto conmemorativo del centenario del compositor Morton Feldman, interpretado por el Grupo Enigma, formación residente del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

La imagen gráfica de esta edición, que reinterpreta una partitura de música contemporánea, ha sido diseñada por el creador valenciano Ibán Ramón.

Todas las actividades de la programación de Ensems pueden consultarse en la web del certamen.