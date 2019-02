Entidades alertan del aumento de contaminación de la ampliación del puerto y el acceso norte y piden renunciar a ellas

Actualizado 07/02/2019 13:36:09 CET

Diversas entidades ecologistas y de vecinos han alertado del aumento de la contaminación que implicará el proyecto de ampliación del puerto de València y del acceso norte, al tiempo que han considerado que estas actuaciones "atentan contra la salud" de la capital valenciana y de su entorno porque "empeoran la calidad del aire".

Así lo han indicado, en un comunicado, Per l'Horta, las plataformas El Litoral per al Poble y València per l'Aire, l'Associació de Veïnes i Veïns de Natzaret y Acció Ecologista-Agró. Estos colectivos han agregado que los citados proyectos también "contradicen la política estatal de lucha contra el cambio climático".

En consecuencia solicitan al Gobierno central y a la Generalitat que "renuncien a este nuevo proyecto megalómano, fáustico e innecesario de expansión portuaria, cuyas obras y funcionamiento tendrían consecuencias muy dañinas para la salud de la ciudad y de su área metropolitana".

"La proyectada ampliación del puerto de València y el acceso norte representarán un inevitable aumento de la contaminación del aire de la ciudad, en especial, en los barrios de Natzaret, Cabanyal y el Grau", han señalado las entidades.

En este sentido, han apuntado que "al tránsito de camiones pesados habría que sumar las actividades de las grúas del puerto, alimentadas con gasóleo, y la ampliación del tránsito de buques de mercancías y cruceros".

Igualmente, estas asociaciones han comentado que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) "estima que con el acceso norte al puerto y la ampliación del puerto el tráfico aumentaría hasta llegar a 9.000 camiones por día" y han destacado que de este modo "en los próximos años subirán las emisiones contaminantes" sobre la capital valenciana.

Per l'Horta, las plataformas El Litoral per al Poble y València per l'Aire, l'Associació de Veïnes i Veïns de Natzaret y Acció Ecologista-Agró han señalado que también se debe tener en cuenta "el gran impacto de las emisiones generadas por las obras faraónicas implicadas en la construcción de una 'autovía submarina'".

Asimismo, han expuesto que tampoco se puede olvidar "su impacto en la alteración y destrucción ambiental sobre los agroecosistemas de la huerta, los ecosistemas del litoral, los metabolismos de los fondos marinos" y "el parque natural de la Albufera".

"Recordemos que los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente señalan al dióxido de nitrógeno y partículas finas (PM2,5) que emiten los motores diesel, predominantes en camiones, grúas, buques de mercancías y cruceros, como substancias cancerígenas causantes de cerca de 30.000 muertes prematuras anuales en España", han apuntado las citadas entidades.

Tras ello, han comentado que "las concentraciones de NO2 en el entorno del puerto --barrio de Nazaret-- están por encima de los 40 microgramos/m3, valor máximo recomendado por la OMS --Organización Mundial de la Salud--".

Del mismo modo, han afirmado que según la Agencia Europea de Medio Ambiente "estos daños a la salud humana cuestan a los estados miembros de la Unión Europea entre 43.000 y 46.000 millones de euros al año".

"LOS DAÑOS SUPERARÍAN LOS BENEFICIOS"

"El conjunto de los daños económicos, ambientales y sanitarios, muchos de ellos irreversibles, que generarían el acceso norte y la ampliación del puerto de Valencia superarían con creces los beneficios económicos empresariales esperados", han resaltado Per l'Horta, las plataformas El Litoral per al Poble y València per l'Aire, l'Associació de Veïnes i Veïns de Natzaret y Acció Ecologista-Agró .

Estos colectivos han afirmado que "ningún gobierno que tome en serio el cambio climático puede seguir optando por la ampliación de unos proyectos y actividades que indudablemente aumentarán las emisiones de CO2 a la atmósfera y fomentarán el tráfico de mercancías por carretera en lugar de priorizar el transporte por ferrocarril".

RECUPERAR CALIDAD AMBIENTAL

Con todo, las entidades estiman que "la ciudad de València y el bienestar urbano necesitan que se dediquen las cuantiosas inversiones públicas proyectadas a la mejora del transporte público metropolitano, a la recuperación de la calidad ambiental del aire urbano de la ciudad, a la protección y recuperación agrícola y ambiental de la huerta y a su conexión con el litoral y el parque natural de la Albufera".